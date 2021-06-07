WEST NEWBURY — Pentucket Regional High School recently announced its third-quarter honor roll.
GRADE 9
High honors: Gabriella Bellacqua, Sarabeth Belliveau, Olivia Chaves, Leigha Cignetti, Julia Connelly, Zoe Davis, Anthony Depalma, Ava Diburro, Ethan Ferrant, Maxwell Forget, Lillian Friend, Ashley Gagnon, Tannah Gatchell, Jillian Gavin, Emily Gleason, Meaghan Grenham, Peter Hart, Ava Haynes, Amelie Higgins, Massima Iacobucci, Michael Inger, Chloe Neumann, Alyssa Persichetti, Aiden Sands, Gabriella Silva, Charlotte Smith, Emerson Terry, Benjamin Turpin, Lauren Walsh, Jocelyn Weinberg, Lindsey Whalen, Victoria Wilson, Nicolas Yassmine, Brooke Zaneski.
Honors: Angelina Bogucki, Tanner Bounsy, Helen Burke, Ally Cacciapuoti, Madisyn Calkins, Trevor Cloutier, Ronan Culbert, Kaylie Dalgar, Kade Dennis, Alyssa Donovan, Benjamin Drescher, Zachary Dunn, Zoe Dunn, Logan Durocher, Taylor Eaton, Mirabel Elias-Upham, Natalie Filippov, Jordyn Flaherty, Chaney Goldstein, Adam Hannula, Braeden Irvine, Emily Jones, Lindsey Kawiecki, Cameron Keene, Alyssa Lare, Sabrina Licata, Caileigh Mackay, Julia Martins, Caleb Meisner, Isabella Merrill, Shaylind Novick, Dominic Oteri, Logan Pinkham, Colin Rafferty, Jack Rau, Kevin Reiter, Nichols Rosa, Katelyn Shears, Ayden Silva, Jeffrey Snow, Ava Snyder, Kyle Spaulding, Emily Uloth, Leah Whitney, Haley Wright, Nina Yameen.
GRADE 10
High honors: Ella Agocs, Lia Alsup, Lauren Arnold, Karaline Baldini, Jessica Brann, Riley Bucco, Seamus Burke, Aidan Davey, Maggie Dorato, Justin Doucette, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Victoria Feudo, Cote Gabardi, Reese Gallant, Kate Gerrish, Lia Goodwin, Nicolas Hayes, Isabella Higgins, Yanni Kakouris, Trevor Kamuda, Bradley Latham, Elizabeth Murphy, Adam Newman, Hanna Paradis, Jane Rizzo, Jason Sciacca, Stratton Seymour, Julia Spalding, Bridget Stark, Thomas Sunkenberg, Owen Tedeschi, Cole Vuylsteke, Zoe Wegrzyn, Jacob Zylinski.
Honors: Caitlin Armao, Stephen Barnes, Olivia Bartholomew, Matthew Beaulieu, Alexander Bessaoud, Alexander Bishop, Gabriella Borrelli, Emma Breen, Henry Brien, Hailey Cameron, Sabrina Campbell, Owen Campbell, Bethany Cloutier, Nolan Cole, Audrey Conover, Kaiden Currie, Josilyn Dodge, Kate Drislane, Abigail Dube, Leah Farris, Andrew Felzani, Lauren Hamel, Daniel Harriman, Henry Hartford, Alison Hood, Dominic Karatzas, Nikolas Karvelas, Madilyn Kuchar, Maryellen Lacroix, Catherine Lopata, Courtney Lynch, Max MacDonald, Aaron Marcus, Ethan Merrill, Dillon Metcalf, Evan Napolitano, Jackson Neumann, Noah Parmenter, Grace Pherson, Sydney Pichette, Isaac Rigoli, Alexander Robertson, Braeden Roche, Coen Salamanca, Matthew Santimore, Cashman Smith, Megan Stephens, Liam Sullivan, Courtney Sylvanowicz, Domenico Tambe, Anna Tateosian, Alyssa Thompson, Kyle Ventola, Henry Walsh, Diana Williamson.
GRADE 11
High honors: Charley Aldrich, Charlene Basque, Katherine Bennett, Charlotte Bickford, Simon Bissitt, Emily Brankman, Tyler Correnti, Nicholas Daly, Megan Destefano, Seamus Dowling, Chase Dwight, Ella Edic, Clara Endyke, Megan Freiermuth, Lindsey Giampa, Sarah Grinnell, Riley Hamel, Lila Hardy, Alexander Hill, Jessica Jones, Kara Keene, Nora Landry, Brandon Lee, Hannah Linehan, Hannah Longo, Sydney Matthews, Julia Murray, Olivia Nardone, Angelique Ouimet, Alex Pedersen, Owen Raftery, Luke Redgate, Zachary Rosario, Elizabeth Rossi, Emily Rubio, Phoebe Rubio, Oliver Schutz, Ava Spencer, Bailey Stock, Katherine Sutton, William Sutton, Annabelle Sylvanowicz, Laura Thibeau, Emily Wessant, Zackery Whalen, Camron Wirwicz, Nicole Zahornasky, Kierra Zaneski.
Honors: Gabrielle Accardi, Jocelynn Alcantara, Samuel Attwood, Benjamin Brookhart, Tristan Bukow, Mollie Cahalane, Gabrielle Cloutier, Megan Codair, Jillian Colbert, Jessica Cooney, Julia Daley, James Davis, Gavin Dollas, Caleb Durocher, Zachary Eckholt, Mia Emmi, Henry Endyke, Gwenyth Faino, Elias Garcia, David Gil, Summer Goodwin, Garrett Grafton, Parker Greason, Meghan Hamel, Brian Inger, Dignan Jaslowich, Kaitlyn Johnson, Elizabeth Kershaw, Jenna Krisiak, Brayden LeClerc, Emma Lopata, Kate Magdalenski, Maxwell Markuns, Lana Mickelson, Thomas Mikson, Justin Morani, Lauren Nightingale, Anthony Noll, Erik Normandie, Isabella Panteledes, Olivia Panteledes, Ryan Plisinski, Noel Prouty, William Roberts, Ryan Shears, Jillian Sheehy, Abigail Stearns, Benjamin Stedman, Joseph Stewart, Adria Thistlewood, Aidan Tierney, Maddelyn Trainor, James Valeri, Brianna Whyman, Bryce Winter, Sarah Yates, Caitlin York.
GRADE 12
High honors: Alex Accardi, Margaret Arnette, Sydney Babb, Nathan Blanchard, Matthew Boucher, Isabella Brancato, Jillian Buckley, Cora Burns, Abigail Cain, Emma Chute, Olivia Colby, Livia Cole, Paige DeBoyes, Kinneal Dickens, Sean Dube, Larisa Filippov, Timothy Friend, Jordan Gallant, Emma Gannon, Kyliegh Gonet, Emily Gould, Lydia Gugliuzza, Julia Hamilton, Sophia Heusser, Giovanni Iacobucci, Liberty Jackson, Julia Johnson, Emily Kawiecki, Evelyn Kelley, Kate Kelly, Amanda Leinas, Anna Milne, Emma Neumann, Helen Olson, Jill Patel, Albert Petry, Max Petry, Mitchell Powers, Olivia Reagan, Jonathan Rhodes, Elizabeth Riley, Macey Rodrigues-Cowl, Nathan Rubio, Mia Sharpe, Anthony Sofia, Katelyn Sudbay, Cooper Thronson, Ava Vecchi, Megan White, Matthew Zylinski.
Honors: Lorenzo Aiello, Zayna Ateyat, Troy Bockman, Alyssa Bogucki, Alyssa Borrelli, Jenna Boutin, Silas Bucco, Syeira Campbell, Rachel Cenci, Elliot Chidsey, Michael Cho, Arielle Cleveland, Colin Costa, Mackenzie Currie, Megan Daniels, Jillian Depaolo, Luke Dickson, Alison Drummond, Emily Dube, Adam Enright, Leanne Flink, Sydney Forman, Caitlin Gagnon, Alena Jalbert, Jacey Jennings, Camden Jones, Ryan Kennedy, Charlotte Latham, Angela Licata, Greta Maurer, Eliza McGuirk, Tyler Mitchell, Seamus O’Keefe, Jay Patel, Casey Pedersen, Michael Perlitch, Luc Pichette, Alexander Pinkham, Jake Poliseno, Megan Reading, William Ruchala, Sarah Sargent, Kyle Soucey, Cameron St Louis, Dexter Stark, Andrew Sullivan, Ryan Tedeschi, Kasey Thistlewood, Nicole Tocci, Faith Wallace, Cole Wallace, Charles Walsh, Cera Whitney, Nicolas Williamson.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.