AMESBURY – The following are the high honor roll and honor roll for the most recent period at Amesbury High School.

High Honor Roll 

Grade 12  – Class of 2021

Miesha Acevedo

Abigail Allain

Maximilian Bohler

Gage Boothroyd

Mary Bullis

Ceiligh Cacho-Negrete

Samuel Cadwell

Kylie Considine

Jessica Deschenes

Maximilian Exter

William Fortin

Sadie Kermelewicz

Tyler Mazzaglia

Olivia Nichols

Angie Osorio

Kanthi Patel

Jared Pender

Alyssa Pettet

Alexander Pucillo

Xavier Roy

Brandon Ryan

Ciara Sullivan

Zoe Zents

 

Grade 11 – Class of 2022

Ella Bezanson

Piper Hogg

Amelia Kirby

Olivia Massa

Julia Mitchell

Nixie Raymond

Sean Rodgers

Alexendria Rodriguez

Lucas Welling

Carolyn Williamson

 

Grade 10 – Class of 2023

Luke Arsenault

Sebastien Boisvert

Loghan Busch

Lauren Celia

Sarah Chace

Annica Chambers

Erin Courtemanche

Samantha Kimball

Charles Mackie

Meagan McAndrews

Eve Patterson

Elin Pothier

Theo Salemi

Monica White

Nazita Yari

Solace Yee

 

Grade 9 – Class of 2024

Emily Alves

Nicholas Bazirgan

Reese Bowes

Millie Burnham

Caitlyn Creps

Trevor Landry

Isabelle Levasseur

Zoe Moccia

Brielle Molin

Ruby Moulton

Jack Nachtygal

Matthew Ruccio

 

 

HONOR ROLL

Grade 12 -- Class of 2021

Sydney Aldrich

Molly Amundsen

Benjamin Ayotte

Sydney Calderwood

Tiernan Cleary-Bentley

Jacob Cross

Meghan Croteau

Emma Dane

Charlotte Donohue

Brady Dore

Ryan Ghezzi

Julie Gibbons

Abigail Griffin

Liam Gross

Michael Gwynn

Ava Harlow

Tohrin Holmes

Jessica Holt

Joel Jancewicz

Alexandra Labrecque

Catherine LaForte

Elianna Larnard

Andrew Mahoney

Stephen Maurer

Benjamin Millett

Brianna Morel

Nicole Morel

Ryan Perkins

Madyson Pope

Samantha Pustizzi

Jonathan Raskind

Ethan Rowe

Declan Russell

Madison Sanchez

Kelsey Seward

Madison Smith

Gabrielle Smyth

Srey Vin Tep

Macy Tripp

Renee Vachon

Carly Zichella

 

Grade 11 -- Class of 2022

Michael Adams

Livia Ansaldi

Anna Bailey

Hannah Balaam

Gabriel Balog

Eden Bernard

Benjamin Blumsack

Mina Boston

Solomon Browne

Isabel Costello

Marisa Crossman

Shea Cucinotta

Andrew Daileanes

Andrew Davis

Alana DeLisle

Samuel Dellea

Sam Dennett

Zena Fitzgerald

Juliana Gannon

Zoe Glenn

Tyler Hadwen

Avery Hallinan

Jake Hallinan

McKenna Hallinan

Paige Hanson

Abigail Hutchings

Dylan Jackson

Nathan Jiang

Donovan Landry

Maxwell LaPointe

Olivia Levasseur

Ethan Lintner

Lucy Litwin

Cristal Lopez Jimenez

Sydney Mahoney

Chloe Molin

Griffin Noble

Ian Pelletier

Julia Penny

David Roberts

Ryan Roberts

Theodore Skafidas

Owen Sullivan

Safiya Tarbell

Matthew Welch

 

Grade 10 -- Class of 2023

Heidy Alcantara Silva

Andre Bailin

Tyler Bartniski

Lidya Belanger

Gabrielle Bjornholm-Paluch

Ty Brunelle

Sadie Cacho-Negrete

Ryan Collins

Conor Considine

Ella DeLisle

Lucy Dore

Aiden Fortier

Hannah Gale

Jacob Harring

Connor Harrington

Sarah Hartman

Matthew Heidt

Trevor Kimball

Emma Ladd

Eric MacDonald

Christian Mangini

Layza Martinez

Ava Maurer

Isabella Moore

Avery Oliva

Isabelle Penny

Charlotte Rinaldi

Zachary Rome

Drew Sandford

Julia Silva

AnaLisa Tomkiewicz

Molly Tonks

Eyob Treiser-Brown

Meryn Upson

Aidan Whittier

Kristina Wright

 

Grade 9 -- Class of 2024

Cala Al-Madhloom

Abigail Arthur

Ayva Bezanson

Sarah Burdick

Calista Catarius

Emerson Clark

Dylan Crossman

Emma Dollas

Alivia Drew

Kiera Estabrooks

Hailee Gerrior

Emma Gregory

Debanshi Jain

Ibrahim Jalloh

Henry Koch

Kasey Kula

Ilise Litwin

Jovanie Lopez

Madison Martin

Grace Murphy

Antonio Pacheco

Taylor Pappas

Maximus Sanchez

Michael Sanchez

Naomi Smith

Jocelyn Smyth

Jackson Stanley

Cambyr Sullivan

Victoria Thorpe 

Brody Tonks

Zen Zents

 

 

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