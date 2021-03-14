AMESBURY – The following are the high honor roll and honor roll for the most recent period at Amesbury High School.
High Honor Roll
Grade 12 – Class of 2021
Miesha Acevedo
Abigail Allain
Maximilian Bohler
Gage Boothroyd
Mary Bullis
Ceiligh Cacho-Negrete
Samuel Cadwell
Kylie Considine
Jessica Deschenes
Maximilian Exter
William Fortin
Sadie Kermelewicz
Tyler Mazzaglia
Olivia Nichols
Angie Osorio
Kanthi Patel
Jared Pender
Alyssa Pettet
Alexander Pucillo
Xavier Roy
Brandon Ryan
Ciara Sullivan
Zoe Zents
Grade 11 – Class of 2022
Ella Bezanson
Piper Hogg
Amelia Kirby
Olivia Massa
Julia Mitchell
Nixie Raymond
Sean Rodgers
Alexendria Rodriguez
Lucas Welling
Carolyn Williamson
Grade 10 – Class of 2023
Luke Arsenault
Sebastien Boisvert
Loghan Busch
Lauren Celia
Sarah Chace
Annica Chambers
Erin Courtemanche
Samantha Kimball
Charles Mackie
Meagan McAndrews
Eve Patterson
Elin Pothier
Theo Salemi
Monica White
Nazita Yari
Solace Yee
Grade 9 – Class of 2024
Emily Alves
Nicholas Bazirgan
Reese Bowes
Millie Burnham
Caitlyn Creps
Trevor Landry
Isabelle Levasseur
Zoe Moccia
Brielle Molin
Ruby Moulton
Jack Nachtygal
Matthew Ruccio
HONOR ROLL
Grade 12 -- Class of 2021
Sydney Aldrich
Molly Amundsen
Benjamin Ayotte
Sydney Calderwood
Tiernan Cleary-Bentley
Jacob Cross
Meghan Croteau
Emma Dane
Charlotte Donohue
Brady Dore
Ryan Ghezzi
Julie Gibbons
Abigail Griffin
Liam Gross
Michael Gwynn
Ava Harlow
Tohrin Holmes
Jessica Holt
Joel Jancewicz
Alexandra Labrecque
Catherine LaForte
Elianna Larnard
Andrew Mahoney
Stephen Maurer
Benjamin Millett
Brianna Morel
Nicole Morel
Ryan Perkins
Madyson Pope
Samantha Pustizzi
Jonathan Raskind
Ethan Rowe
Declan Russell
Madison Sanchez
Kelsey Seward
Madison Smith
Gabrielle Smyth
Srey Vin Tep
Macy Tripp
Renee Vachon
Carly Zichella
Grade 11 -- Class of 2022
Michael Adams
Livia Ansaldi
Anna Bailey
Hannah Balaam
Gabriel Balog
Eden Bernard
Benjamin Blumsack
Mina Boston
Solomon Browne
Isabel Costello
Marisa Crossman
Shea Cucinotta
Andrew Daileanes
Andrew Davis
Alana DeLisle
Samuel Dellea
Sam Dennett
Zena Fitzgerald
Juliana Gannon
Zoe Glenn
Tyler Hadwen
Avery Hallinan
Jake Hallinan
McKenna Hallinan
Paige Hanson
Abigail Hutchings
Dylan Jackson
Nathan Jiang
Donovan Landry
Maxwell LaPointe
Olivia Levasseur
Ethan Lintner
Lucy Litwin
Cristal Lopez Jimenez
Sydney Mahoney
Chloe Molin
Griffin Noble
Ian Pelletier
Julia Penny
David Roberts
Ryan Roberts
Theodore Skafidas
Owen Sullivan
Safiya Tarbell
Matthew Welch
Grade 10 -- Class of 2023
Heidy Alcantara Silva
Andre Bailin
Tyler Bartniski
Lidya Belanger
Gabrielle Bjornholm-Paluch
Ty Brunelle
Sadie Cacho-Negrete
Ryan Collins
Conor Considine
Ella DeLisle
Lucy Dore
Aiden Fortier
Hannah Gale
Jacob Harring
Connor Harrington
Sarah Hartman
Matthew Heidt
Trevor Kimball
Emma Ladd
Eric MacDonald
Christian Mangini
Layza Martinez
Ava Maurer
Isabella Moore
Avery Oliva
Isabelle Penny
Charlotte Rinaldi
Zachary Rome
Drew Sandford
Julia Silva
AnaLisa Tomkiewicz
Molly Tonks
Eyob Treiser-Brown
Meryn Upson
Aidan Whittier
Kristina Wright
Grade 9 -- Class of 2024
Cala Al-Madhloom
Abigail Arthur
Ayva Bezanson
Sarah Burdick
Calista Catarius
Emerson Clark
Dylan Crossman
Emma Dollas
Alivia Drew
Kiera Estabrooks
Hailee Gerrior
Emma Gregory
Debanshi Jain
Ibrahim Jalloh
Henry Koch
Kasey Kula
Ilise Litwin
Jovanie Lopez
Madison Martin
Grace Murphy
Antonio Pacheco
Taylor Pappas
Maximus Sanchez
Michael Sanchez
Naomi Smith
Jocelyn Smyth
Jackson Stanley
Cambyr Sullivan
Victoria Thorpe
Brody Tonks
Zen Zents
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