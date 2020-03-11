NEWBURYPORT – The following is the latest honor roll announced by Newburyport High School.
HIGH HONORS
Grade 9: Anna Affolter, Charlotte Balentine, Olivia Barbera, Samuel Bennett, Claudia Cummings, Jacqueline Doucette, Riley Dougherty, Henry Eaton, Fionna Flynn,Viive Gotfredsen, Olivia Hansen, Sophia Hartford, Riya Kaur, Andrew Long, Madeleine Long, Gabriella Loughran, Kellan McDermott, Gianna McKeown,
Caroline Metzdorf, Ryan Miles, Violet Moore, Jacob Pancoast, Isabella Riccardi, Elijah Suchecki.
Grade 10: Nathan Barry, Sara Bovee, Patrick Cassino, Tyler Cowles, Hannah Cronin, Ryan Edwards, Nolan Ellrott, Emma Gabriel, Lila Gridley, Charles Grossman,
Lauren Kolman, Emma Low, Ross Meinhart, Sophia Novello, Abigail Parr, Campbell Pearce, Charlotte Strovink, Molly Webster, Mia Yim.
Grade 11: Anna Brittan, Samuel Cooper, Caroline Desimio-Maloney, Dreese Fadil, Maia Havrda, Brendan Kealey, Caroline Kelly, Megan Kempton, Christian Kjaer,
Trace Lustgarten, Li McClure, Elinor Meinhart, Leah Metsker, Adeline Moore, Lindsay Neilson, Anna Rees, Logan Schilling, Eleanor Schulson, Anneliese
Truesdale, Ashley Ventura, Caroline Walsh.
Grade 12: Ethan Basson, Stefan Berlind, Trevor Cody, Peter D'Ambrosio, Molly Elmore, Sidney Ficht, Lucille Gagnon, Eric Guarracina, Peyton Hawley,
Sofia Juste, Alyssa Keith, Noah Keller, Tyler Koglin, Chloe Langley, Ellen Nickodemus, Angela Patric, Lauren Portalla, Alexandra Sadowski, Kelsey Soule,
Olivia Sousa, Emma Speck-Wayne, Alexander van Vliet, Madeleine Vincent.
HONORS
Grade 9: William Acquaviva, Henry Acton, Emily Alford, Gabriella Alves, Lillian Baumfeld, Natalya Berlind, Benjamin Blaser, Elizabeth Boelke, Adam Bovee,
Eliza Brennan, Sean Brennan, Jameson Brooks, Brody Brown, Marta Buxbaum, Parker Byrnes, Liam Casco, Lily Chorebanian, Sydney Clausen, Wesley Cochran,
Joseph Colella, Graydon Conly, Rachel Conover, Elijah Contrino, Desmond Conway, Benedict Cotter, Adella Daigle, Dylan Davis, Mary Rose Delorey,
Kaitlyn DeMann, Ian Dent, Ethan Downs, Bradford Duchesne, Travis Edmonds, Alanna Egan, Cora Egan, Hollis Ellrott, Jesse Emerton, Edith Fernlund, Mikalah
Flanagan, Emma Foley, Charles Forrest, McKenzie Fox, William Gagnon, Parker Gay, Caleb Granda, James Grant, Hannah Gross, Hanna Gustafson,
Olivia Gustafson, Avery Hochheiser, Aidan Hoidal-Bui, Lucy Jones, Alejandro Juste, Joaquin Justiniano,
Skyler Kelsey, Jonas Kenney, Yelena Kinosian, Wesley Koglin, Ella Lane, Audrey Langley, Hailey LaRosa, Steven Lawton, Abigail Lewan, Kalla Lively, Hannah Loomes, Aurora Lowell, Jonah Mack, Xander Marino, Madeline Marshall, Jennifer Masone, Deirdre McElhinney, Madeline McLeod, Colin McLoy,
Sophia Messina, Jane Mettling, Molly Murphy, Annabel Murray, Matthew Murray, Elias Nathan, Aidan O'Flaherty, Andrew Orem, Ryan Philbin, Oliver Pons, Max Puleo, Lilly Ragusa, Matigan Richmond, Ella Rogers, Isabella Rosa, Ryan Rothberg, Todd Santos, Roth Schmidgall Jr., Sandra Schulson, Ann Shay, Niko Silverio, Joseph Skiba, Brendon Smith, Georgia Smith, Molly Spence, Hannah Steinberg, Avery Stephenson, Frankie Sullivan, Maeve Sullivan, Tuala Sullivan, Owen Tahnk, WilliamThoreson, Caelan Twichell, MaKenna Ward, Carly Webb, Kajsa Woodger, Michael Zielinski.
Grade 10: Kaitlyn Adams, Daniel Bellerose, Morgan Berube, Andrew Lasson, Thomas Carleo Jr., Evan Cavallaro, Nicolas Chamberlain, Grace Chapman, Ilea Chapman, Brien Clarke, Clarence Clyatt IV, Chloe Comparone-Barre, Lucas Daignault, Jackson Darling, Rose Davis, Lily Delahanty, Caroline Doyle,
Fiona Dunphy, Abigail Dwyer, John Fehlner IV, Madigan Felts, Sam Foley, Brady Ford, Emily Fuller, Maxwell Gagnon, Katelyn Gallagher, Sydney Gediman,
Gianna Gillis, Calvin Gorski, Marlowe Hale, Ava Hartley, Samuel Hazo, Mina Hennessy, Keenan Jackson, Cole Jones, Avery Keller, Owen Keogh,
Isabel Kirby, Tatiana Koglin, Samuel Langis, Isabelle Leary, Adam Linn, Trevor Maines, Ayele Mazurana, Ryan McHugh, Grant Mosesian,
Meghan Murray, Joseph O'Connell, Brady O'Donnell, Camille Ouellette, Mickey Palermino, Avi Patel, Isabella Pessolano, Anthony Philippino, Mia Philippino,
Madison Pitman, Katherine Quinn, Julia Quintal, Sadie Riordon, Grace Robinson, Mia Rodriguez, Madeleine Rubino, Zoe Seese, Graham Smith, Lucas Stallard,
Noella Suchecki, Avery Thibeault, Elizabeth Turgeon, Madison Valente, Caroline Wahl, Samuel Walker, Ella Wallace, Aquinnah Wehrwein.
Grade 11: Ava Ambrose, Autumn Anderson, Riley Baker, Edie Banovic, Sophia Beninatto, Mia Bonacorsi, Ryan Bradley, Shannon Brennan, Jacob Buontempo,
Charles Cahalane, Thomas Childs, Tyler Clements, Roan Connolly, Ryan Cottone, Emma Delahanty, John Donovan, Alina Dorogy, Elle Doucette, Sadie Doyle,
James Dyment, Isabel Ferguson, Sadie Fidler, Devon Flanagan, Haley Gediman, Abigail Gillingham, Andrew Goodwin, Mitchell Gorski, Spencer Gray,
Margaret Groff, Zachary Guillou, Nathan Hall, Michael Habib, James Hargreaves, Shannon Harrington, Franklin Hillhouse, Hailey Howgate, Alexander Iannini,
Tomas Jahn, Megan Kaiser, Kelly Kane, Emma Keith, Ian Keller, Peter King, Christian Kinsey, Henry Lacey, Sierra Leahy, Alexander Lessard, Zachary Lever,
Sophia Leydon, Anthony Lucci, Samuel Lyman, Cian Magauran, Samuel Majahad, Finnegan Malone, Oliver Malone, Caroline Marino-Babcock, Anna McCloskey,
Norah McElhinney, Owen McNeil, Madison Medeiros, Ava Neely, Elizabeth Newman, Stella Okaya, Erin Osinski, Molly Page, Liberty Palermino, Jake Palma,
AndreW. Pang, Autumn Parseghian, Olivia Passen, Thomas Pennington, Nicholas Petty, Isabella Philbin, Luke Powers, Matthew Reeves, Colin Richmond,
Clara Riley, Jacob Robertson, Jack Roper, Katherine Sarra, Lily Sava, Amelia Snyder, Lily Spaulding, Tyler Sperry, Tucker St. Lawrence, Cameron Stetson,
Oscar Stroman, Kaylie Sullivan, Maeve Taylor, William Trail, Lily Troupe, Aniely Vieira, Olivia Webb, Holden Weese, Nicholas White, Zachary Wilson.
Grade 12: Nathan Armano, Hanna Ashe, Kiara Ashe, Lena Ashe, Calvin Barraclough, Walker Bartkiewicz, Sarah Bellarose, Madison Brown, Yuzhou Cao,
Kati Casey, Owen Cavallaro, Samantha Cavanaugh, Page Cole, Alivia Collette, Isabella Costello, James Couturier, Emma Cutter, Marcelly da Silva, Ann deKanter,
Ella DeStephano, Lillian Dissette, Danielle Doumani, Sarah Durkee, Abigail Fehlner, Alyese Ferreira, Maxwell Foltz, Olivia Frisch, Harleigh Gastman, Dillon Green,
Ava Hazo, Julianne Heath, Gianna Holt-DeStefano, Tyler Hoover, Brendan Howland, Stephen Jean, Camden Johnson, Ellie Kerns, Lucy Kozan, Josef LaFranchise,
Bridget Lane, Stephen Linehan, Camilia Loignon-Gagnon, John Lucey, Qian Ma, Brianna MacAskill, Abigail Maines, Juliana Martin, Emily McCartney,
Alexander McDougall, Parker McLaren, Lily Mello, Violet Merrill, Carmela Murphy, Zachary Naughton, Cassandra Nercessian, Annemarie Noe,
Christopher O'Donnell, Lance Olsen, Cole Olson, Julia Olson, Lucien Ouellette, Maggie Pons, Eleni Protopapas, Sarah Robinson, Lucas Rollins, Jessica Rosseau,
Sophia Scali, Madison Schmidt, Nicole Shoffner, Olivia Silverio, Alexandra Sirek, Jillian Stallard, Jan Steigerwald, Declan Sullivan, Oliva S. Sullivan, Caroline Tiernan, Adrian Tran, Julia Tribastone, Finnian Whalen, Lukas Woodger, Luke Young, Ni Zhou.
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