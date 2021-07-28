NEWBURYPORT — The following are the high honor and honor rolls for Newburyport High School.
CLASS OF 2021
High honor roll: Thomas Childs, Samuel Cooper, Maddie Desimio-Maloney, Alina Dorogy, Elle Doucette, Sadie Fountain, Alexander Georgopoulos, Nathan Hall, Maia Havrda, Emma Johnston, Megan Kaiser, Kelly Kane, Brendan Kealey, Trace Lustgarten, Elinor Meinhart, Leah Metsker, Olivia Orem, Erin Osinski, Jake Palma, Autumn Parseghian, Anna Rees, Jacob Robertson, Eleanor Schulson, Oscar Stroman, Anneliese Truesdale, Caroline Walsh, Olivia Webb, Nicholas White, Sydney Yim.
Honor roll: Ava Ambrose, Stella Badalament, Riley Baker, Edie Banovic, Callie Beauparlant, Mia Bonacorsi, Shannon Brennan, Jacob Buontempo, Charles Cahalane, Andrew Cullen, Matigan DeFeo, Emma Delahanty, Duncan Dener, Kylie Dunphy, James Dyment, Isabel Ferguson, Sadie Fidler, Devon Flanagan, Liam Gately, Abigail Gillingham, Spencer Gray, Michael Habib, Shannon Harrington, Kate Herndon, Hailey Howgate, Emma Keith, Ian Keller, Caroline Kelly, Megan Kempton, Peter King, Christian Kjaer, Sierra Leahy, Alexander Lessard, Zachary Lever, Sophia Leydon, Anthony Lucci, Samuel Lyman, Jackson Marshall, Li McClure, Norah McElhinney, Owen McNeil, Adeline Moore, Colin Murphy, Ava Neely, Elizabeth Newman, Lucy Page, Molly Page, Liberty Palermino, Andrew Pang, Annika Pinyochon, Colin Richmond, Jack Roper, William Rowan, Lily Sava, Logan Schilling, Rory Schmidt, Amelia Snyder, Lily Spaulding, Tyler Sperry, Tucker St. Lawrence, Kaylie Sullivan, Christopher Thoreson, Lily Troupe, Ashley Ventura, Tristan Vincent, Martina Ward, Trevor Ward, Alexandra Waters, Gabrielle Waters.
CLASS OF 2022
High honor roll: Cassidy Anderson, Nathan Barry, Daniel Bellerose, Sara Bovee, Sophia Burns, Chloe Comparone-Barre, Tyler Cowles, Hannah Cronin, Lucas Daignault, Alexander Downey, Ryan Edwards, Nolan Ellrott, John Fehlner IV, Madigan Felts, Anna Fortier, Emma Gabriel, Maxwell Gagnon, Katelyn Gallagher, Sydney Gediman, Lila Gridley, Charles Grossman, Jonathan Groth, Isabella Guido, Marlowe Hale, Grace Kelleher, Isabel Kirby, Leela Kowalski, Andrew Lasson, Emma Low, Ryan McHugh, Ross Meinhart, Meghan Murray, Katherine O’Connor, Camille Ouellette, Abigail Parr, Avi Patel, Campbell Pearce, Sadie Riordon, Madeleine Rubino, Zoe Seese, Graham Smith, Liam Smith, Noella Suchecki, Madison Valente, Samuel Walker, Molly Webster, Aquinnah Wehrwein, Mia Yim.
Honor roll: Ethan Barry, Ava Broadhurst, Ronan Brown, Luke Carey, Thomas Carleo Jr., Patrick Cassino, Nicolas Chamberlain, Grace Chapman, Jackson Colcord, Audrey Cooper, Edward Coutu, Jackson Darling, Fiona Dunphy, Abigail Dwyer, Sam Foley, Brady Ford, Grayson Fowler, Emily Fuller, Gianna Gillis, Calvin Gorski, Samuel Hazo, Louis Hebbelinck, Austin Hyer, Charles Ives III, Keenan Jackson, Avery Keller, Owen Keogh, Gabriel Kinsey, Tatiana Koglin, Lauren Kolman, Mae Krisler, Samuel Langis, Conor Leahy, Adam Linn, Patrick Madden, Trevor Maines, Ayele Mazurana, James Mellett, Grace Moran, Erika Morse, Grant Mosesian, Chase Naughton, Sophia Novello, Brady O’Donnell, Mickey Palermino, Isabella Pessolano, Anthony Philippino, Mia Philippino, Julia Quintal, Jason Richard, Owen Roberts, Mia Rodriguez, Caitlyn Rooney, Olivia Skibbee, Lucas Stallard, Sophia Stevens, Peter Sullivan, Maegan Taylor, Avery Thibeault, Jonas Trach, Dakota Tucker, Elizabeth Turgeon, Caroline Wahl.
CLASS OF 2023
High honor roll: William Acquaviva, Anna Affolter, Olivia Barbera, Natalya Berlind, Eliza Brennan, Parker Byrnes, Sydney Clausen, Joseph Colella, Benedict Cotter, Claudia Cummings, Jacqueline Doucette, Ethan Downs, Bradford Duchesne, Alanna Egan, Jesse Emerton, Mikalah Flanagan, Fionna Flynn, Emma Foley, Nicolas Forestell, William Gagnon, Viive Godtfredsen, Caleb Granda, Hannah Gross, Olivia Gustafson, Olivia Hansen, Sophia Hartford, Avery Hochheiser, Aidan Hoidal-Bui, Joaquin Justiniano, Riya Kaur, Rima Lambert, Hailey LaRosa, Andrew Long, Madeleine Long, Gabriella Loughran, Xander Marino, Jennifer Masone, Kellan McDermott, Deirdre McElhinney, Gianna McKeown, Ryan Miles, Violet Moore, Elias Nathan, Luke O’Brien, Jacob Pancoast, Oliver Pons, Lilly Ragusa, Ella Rogers, Isabella Rosa, Ann Shay, Georgia Smith, Amelia Taylor.
Honor roll: Henry Acton, Emily Alford, Benjamin Blaser, Elizabeth Boelke, Jameson Brooks, Brody Brown, Marta Buxbaum, Mason Chambers, Lily Chorebanian, MacKenzie Clyatt, Graydon Conly, Desmond Conway, Emma Crepeau, Brandon Cummings, Adella Daigle, Dylan Davis, Kaitlyn DeMann, Elizabeth Downs, Jennifer Doyle, Henry Eaton, Travis Edmonds, Hollis Ellrott, Kiara Farrar, Charles Forrest, Parker Gay, James Grant, Jack Hadden, Wyatt Hastings, Audrey Hoover, Lucy Jones, Alejandro Juste, Macy Kane, Wesley Koglin, Heather Larson, Steven Lawton, Kalla Lively, Hannah Loomes, Avery Luskin, Jack McCarthy, Madeline McLeod, Colin McLoy, Sophia Messina, Jane Mettling, Caroline Metzdorf, Nieve Morrissey, Molly Murphy, Annabel Murray, Matthew Murray, Aidan O’Flaherty, Gavin Obey, Ryan Philbin, Jack Piotrowski, Kate Pomeroy, Matigan Richmond, Gabriella Riethmueller, Mary-Elizabeth Roper, Ryan Rothberg, Christopher Salvatore, Tess Schmidt, Sandra Schulson, Brendon Smith, Cassidy Smith, Molly Spence, Hannah Steinberg, Avery Stephenson, Christian Su, Elijah Suchecki, Delaney Sullivan, Maeve Sullivan, Tuala Sullivan, Owen Tahnk, William Thoreson, Caelan Twichell, William Walsh, MaKenna Ward, Carly Webb, Jacob Young, Michael Zielinski.
CLASS OF 2024
High honor roll: Bristol Banovic, Lauren Brennan, Charlotte Brown, Sabrina Butler, Rita Cahalane, Zoey Calitri, Simone Chabot, Faith Childs, Georgia Cobb, Emma Cowles, Keira Dowell, Michael Dunphy III, Aimon Fadil, Sophia Franco, Caitlin Halliday, Madeline Heath, Matthew Hurley, Finn Ingalls, Katherine Keller, Evelyn Kennedy, Michelle Kilroy, Colin Klapes, Ava Lasson, Oliver Levans, Sasha Leydon, Alexander Lisauskas, Audrey Loughran, Julianna Lugdon, Ana Lynch, Ava Maglio, Fiona Marino, Max Martin, Van Martin, Carly McDermott, Olivia McDonald, Riley McLoy, Bridgette Mellet, Catherine Melnick, Elizabeth Metsker, Elle Miller, Aayeh Mimouni, Gianna Minichiello, Marla Olsen, Josephine Palma, Brela Pavao, Lilly Pons, Beckett Sava, Anna Seidel, Michelle Seznec, Jack Sherman, Nolan Smith, Sawyer Sperry, Charlotte Turgeon, Hannah Wahl, Kathryn Westgate.
Honor roll: Jeremy Barry, Jack Bellerose, Caleb Bradshaw, Kane Brennan, Shannon Brock, Carter Brown, Lilly Brunnick, Matthew Burgess, Declan Callahan, Andrew Cassino, Mason Childs, Trinity Chiu, Lilian Colcord, Katherine Conway, Gus Cordingley, Parker Cowles, Abriana Cronstrom, Stephen D’Ambrosio, Dylan Davis, Matthew Desimio-Maloney, Dakota Duncan, Madison Edmonds, Claire Fehlner, Milo Freundlich, Dylan Gately, Sienna Gediman, Henry Godtfredsen, Hannah Goodson, Andreas Hale, Ella Hartley, Madelyn Hromadka, Gabriella Hyde, Tyler Hylton, Brayden Johnson, Logan Jones, Tristan Joyce, Zoe Kakuba, Tyler Karopoulos, Emma Keefe, Carson Keller, Alexandra Klapes, Owen Kreuz, Lilian LeDuc, Patrick Lehan, Zachary Markos, Matthew McDougall, Rudy McQuaid, Emily Meleedy, Sean Miles, Owen Myhre, Catherine Navarra, Grace O’Malley, Hope O’Malley, Peter Osazuwa, Will Palermino, Callie Pare, Annika Park, Blake Parker, Maxwell Parr, Cade Pessolano, William Pflaum, William Portalla, Katherine Powers, Aidan Reynolds, Katharine Rocco, Amber Rothberg, Michael Saltis, Julia Schena, Jake Sherman, Connor Spinney, Connor Stick, Morgan Valeri, Addison Varay, Angus Webster, Kayla Whitty, Delaney Woekel, Miles Zuercher.
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