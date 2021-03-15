NEWBURYPORT — The following are the high honor and honor rolls for Newburyport High School.
CLASS OF 2021
High honor roll: Edie Banovic, Jacob Buontempo, Thomas Childs, Samuel Cooper, Andrew Cullen, Matigan DeFeo, Caroline Desimio-Maloney, Elle Doucette, Dreese Fadil, Isabel Ferguson, Sadie Fountain, Alexander Georgopoulos, Spencer Gray, Nathan Hall, Maia Havrda, Kennedy Heath, Kate Herndon, Hailey Howgate, Emma Johnston, Megan Kaiser, Brendan Kealey, Emma Keith, Sierra Leahy, Trace Lustgarten, Jackson Marshall, Leah Metsker, Adeline Moore, Colin Murphy, Elizabeth Newman, Olivia Orem, Erin Osinski, Jake Palma, Autumn Parseghian, Annika Pinyochon, Luke Powers, Anna Rees, Jacob Robertson, Lily Sava, Logan Schilling, Eleanor Schulson, Tyler Sperry, Christopher Thoreson, Lily Troupe, Anneliese Truesdale, Caroline Walsh, Olivia Webb, Nicholas White, Sydney Yim.
Honor roll: Ava Ambrose, Stella Badalament, Callie Beauparlant, Mia Bonacorsi, Jack Breighner, Ryan Brennan, Shannon Brennan, Anna Brittan, Jax Budgell, Charles Cahalane, Grady Childs, Tyler Clements, Griffin Coir, Emma Delahanty, Duncan Dener, John Donovan, Alina Dorogy, Kylie Dunphy, James Dyment, Elijah Evensen, Sadie Fidler, Devon Flanagan, Tyler Foley, Aidan Geary, Abigail Gillingham, Mitchell Gorski, Charlotte Gretz, Zachary Guillou, Michael Habib, Shannon Harrington, Franklin Hillhouse, Tomas Jahn, Kelly Kane, Ian Keller, Caroline Kelly, Megan Kempton, Peter King, Samantha King, Christian Kinsey, Christian Kjaer, Alexander Lessard, Taylor Lever, Zachary Lever, Sophia Leydon, Anthony Lucci, Melaina Lucci, Samuel Lyman, Samuel Majahad, Caroline Marino-Babcock, Anna McCloskey, Li McClure, Norah McElhinney, Owen McNeil, Madison Medeiros, Elinor Meinhart, Ava Neely, Nikolai Novak, Lucy Page, Molly Page, Liberty Palermino, Andrew Pang, Olivia Passen, Thomas Pennington, Nicholas Petty, Alexa Quenneville, Matthew Reeves, Colin Richmond, Clara Riley, Jack Roper, William Rowan, Katherine Sarra, Rory Schmidt, Amelia Snyder, Lily Spaulding, Tucker St. Lawrence, Oscar Stroman, Kaylie Sullivan, William Trail, Ashley Ventura, Tristan Vincent, Martina Ward, Trevor Ward, Alexandra Waters, Gabrielle Waters, Holden Weese, Zachary Wilson.
CLASS OF 2022
High honor roll: Cassidy Anderson, Nathan Barry, Sara Bovee, Sophia Burns, Chloe Comparone-Barre, Tyler Cowles, Hannah Cronin, Lucas Daignault, Ryan Edwards, Nolan Ellrott, Sam Foley, Emma Gabriel, Katelyn Gallagher, Lila Gridley, Charles Grossman, Marlowe Hale, Grace Kelleher, Lauren Kolman, Leela Kowalski, Andrew Lasson, Emma Low, Ross Meinhart, Grace Moran, Camille Ouellette, Abigail Parr, Campbell Pearce, Isabella Pessolano, Sadie Riordon, Zoe Seese, Noella Suchecki, Madison Valente, Molly Webster, Mia Yim.
Honor roll: Kaitlyn Adams, Elena Ambrose, Ethan Barry, Daniel Bellerose, Ava Broadhurst, Ronan Brown, Luke Carey, Thomas Carleo Jr., Collin Casco, Patrick Cassino, Nicolas Chamberlain, Grace Chapman, Ilea Chapman, Brien Clarke, Olivia Colden, Audrey Cooper, Olivia D’Ambrosio, Jackson Darling, Lily Delahanty, Alexander Downey, Caroline Doyle, Fiona Dunphy, Abigail Dwyer, Sami Elias, John Fehlner IV, Madigan Felts, Brady Ford, Anna Fortier, Grayson Fowler, Emily Fuller, Maxwell Gagnon, Sydney Gediman, Gianna Gillis, Calvin Gorski, Jonathan Groth, Isabella Guido, Charlotte Hanlon, Caelei Hauver, Samuel Hazo, Austin Hyer, Owen Keogh, Gabriel Kinsey, Isabel Kirby, Tatiana Koglin, Mae Krisler, Samuel Langis, Isabelle Leary, Adam Linn, Trevor Maines, Ayele Mazurana, Ryan McHugh, James Mellett, Alexis Mickelson, Erika Morse, Grant Mosesian, Meghan Murray, Chase Naughton, Sophia Novello, Katherine O’Connor, Brady O’Donnell, Mickey Palermino, Avi Patel, Anthony Philippino, Mia Philippino, Madison Pitman, Katherine Quinn, Julia Quintal, Owen Roberts, Grace Robinson, Mia Rodriguez, Caitlyn Rooney, Niamh Ryan, James Scali, Graham Smith, Liam Smith, Lucas Stallard, Peter Sullivan, Avery Thibeault, Dakota Tucker, Elizabeth Turgeon, Sydney Turner, Caroline Wahl, Samuel Walker, Ella Wallace, Dylan Ware, Aquinnah Wehrwein.
CLASS OF 2023
High honor roll: William Acquaviva, Emily Alford, Olivia Barbera, Eliza Brennan, Parker Byrnes, Sydney Clausen, Claudia Cummings, Elizabeth Downs, Ethan Downs, Alanna Egan, Jesse Emerton, Mikalah Flanagan, Fionna Flynn, Nicolas Forestell, Viive Godtfredsen, Caleb Granda, Olivia Gustafson, Sophia Hartford, Aidan Hoidal-Bui, Joaquin Justiniano, Riya Kaur, Hailey LaRosa, Andrew Long, Madeleine Long, Gabriella Loughran, Xander Marino, Kellan McDermott, Ryan Miles, Violet Moore, Matthew Murray, Jacob Pancoast, Oliver Pons, Mary-Elizabeth Roper, Isabella Rosa, Georgia Smith, Molly Spence, Hannah Steinberg, Elijah Suchecki, Amelia Taylor.
Honor roll: Henry Acton, Anna Affolter, Amelia Aussant, Samuel Bennett, Natalya Berlind, Elizabeth Boelke, Jameson Brooks, Marta Buxbaum, Liam Casco, Lily Chorebanian, MacKenzie Clyatt, Joseph Colella, Graydon Conly, Theresa Cordova-Lemus, Benedict Cotter, Brandon Cummings, Adella Daigle, Dylan Davis, Kaitlyn DeMann, Ian Dent, Jacqueline Doucette, Riley Dougherty, Jennifer Doyle, Bradford Duchesne, Henry Eaton, Travis Edmonds, Kiara Farrar, Edith Fernlund, Emma Foley, Charles Forrest, James Forrest-Hay, William Gagnon, Parker Gay, James Grant, Hannah Gross, Hanna Gustafson, Jack Hadden, Olivia Hansen, Wyatt Hastings, Avery Hochheiser, Lucy Jones, Alejandro Juste, Macy Kane, Wesley Koglin, Rima Lambert, Ella Lane, Heather Larson, Steven Lawton, Abigail Lewan, Kalla Lively, Hannah Loomes, Aurora Lowell, Avery Luskin, Madeline Marshall, Jennifer Masone, Jack McCarthy, Deirdre McElhinney, Zachary McHugh, Madeline McLeod, Colin McLoy, Jane Mettling, Caroline Metzdorf, Nieve Morrissey, Elias Nathan, Luke O’Brien, Gavin Obey, Andrew Orem, Ryan Philbin, Jack Piotrowski, Lilly Ragusa, Matigan Richmond, Brendan Robinson, Ella Rogers, Axel Rollins, Ryan Rothberg, Todd Santos, Tess Schmidt, Sandra Schulson, Ann Shay, Joseph Skiba, Brendon Smith, Avery Stephenson, Delaney Sullivan, Maeve Sullivan, Tuala Sullivan, Owen Tahnk, William Thoreson, Caelan Twichell, William Walsh, MaKenna Ward, Carly Webb, Kajsa Woodger, Jacob Young, Michael Zielinski.
CLASS OF 2024
High honor roll: Bristol Banovic, Lauren Brennan, Charlotte Brown, Sabrina Butler, Rita Cahalane, Simone Chabot, Georgia Cobb, Parker Cowles, Matthew Desimio-Maloney, Keira Dowell, Aimon Fadil, Claire Fehlner, Sophia Franco, Sienna Gediman, Caitlin Halliday, Ella Hartley, Madeline Heath, Matthew Hurley, Finn Ingalls, Carson Keller, Katherine Keller, Evelyn Kennedy, Michelle Kilroy, Colin Klapes, Patrick Lehan, Oliver Levans, Sasha Leydon, Alexander Lisauskas, Audrey Loughran, Julianna Lugdon, Ana Lynch, Ava Maglio, Fiona Marino, Max Martin, Van Martin, Carly McDermott, Olivia McDonald, Riley McLoy, Emily Meleedy, Bridgette Mellet, Elizabeth Metsker, Aayeh Mimouni, Gianna Minichiello, Hope O’Malley, Marla Olsen, Josephine Palma, Brela Pavao, Lilly Pons, William Portalla, Michael Saltis, Beckett Sava, Michelle Seznec, Jack Sherman, Nolan Smith, Sawyer Sperry, Connor Stick, Addison Varay, Hannah Wahl, Kathryn Westgate.
Honor roll: Jeremy Barry, Jack Bellerose, Caleb Bradshaw, Kane Brennan, Shannon Brock, Carter Brown, Lilly Brunnick, Zoey Calitri, Declan Callahan, Andrew Cassino, Faith Childs, Mason Childs, Trinity Chiu, Katherine Conway, Emma Cowles, Abriana Cronstrom, Stephen D’Ambrosio, Liam Devlin, Dakota Duncan, Michael Dunphy III, Madison Edmonds, Caden Eiserman, Henry Godtfredsen, Grace Habib, Lila Hanlon, Gabriella Hyde, Tyler Hylton, Brayden Johnson, Logan Jones, Tristan Joyce, Zoe Kakuba, Tyler Karopoulos, Emma Keefe, Alexandra Klapes, Ava Lasson, Lilian LeDuc, Anya Malis, Matthew McDougall, Rudy McQuaid, Catherine Melnick, Sean Miles, Elle Miller, Owen Myhre, Catherine Navarra, Grace O’Malley, Callie Pare, Annika Park, Blake Parker, Maxwell Parr, Gabrielle Perrin, Cade Pessolano, William Pflaum, Katherine Powers, Abby Ragusa, Aidan Reynolds, Anna Riley, Katharine Rocco, Amber Rothberg, Julia Schena, Anna Seidel, Connor Spinney, Jack Sullivan, Charlotte Turgeon, Kate Turner, Morgan Valeri, Angus Webster, Delaney Woekel, Miles Zuercher.
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