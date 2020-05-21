WEST NEWBURY – Pentucket Regional High School has released its third-quarter honor roll.
GRADE 9
High honors: Lia Alsup, Lauren Arnold, Jessica Brann, Owen Campbell, Bethany Cloutier, Kaiden Currie, Justin Doucette, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Lia Goodwin, Daniel Harriman, Isabella Higgins, Yanni Kakouris, Dillon Metcalf, Kaileigh Moriarty, Elizabeth Murphy, Grace Pherson, Jane Rizzo, Alexander Robertson, Stratton Seymour, Cashman Smith, Sage Smith, Julia Spalding, Courtney Sylvanowicz, Diana Williamson, Hilary Young, Jacob Zylinski, Ella Agocs, Caitlin Armao, Karaline Baldini, Alexander Bessaoud, Finn James, Bradley Latham, Isaac Rigoli, Jason Sciacca, Julia Seeley, Rose Seeley, Thomas Sunkenberg, Domenico Tambe, Alyssa Thompson, Kyle Ventola, Henry Walsh, Victoria Feudo.
Honors: Guinevere Austin, Olivia Bartholomew, Alexander Bishop, Gabriella Borrelli, Emma Breen, Riley Bucco, Seamus Burke, Hailey Cameron, Sabrina Campbell, Audrey Conover, Aidan Davey, Luke Denahey, Josilyn Dodge, Kyla Dolan, Maggie Dorato, Kate Drislane, Abigail Dube, Leah Farris, Ethan Fletcher, Reese Gallant, Gabriel Gomez, Sarah Graninger, Benjamin Greenberg, Audrey Hackett, Lauren Hamel, Nicolas Hayes, Trevor Kamuda, Dominic Karatzas, Nikolas Karvelas, Madilyn Kuchar, Maryellen Lacroix, Morgan Lawless, Catherine Lopata, Courtney Lynch, Max Macdonald, Aaron Marcus, Evan Napolitano, Jackson Neumann, Joshua Paige, Noah Parmenter, Sydney Pichette, Braeden Roche, Anna Souza, Bridget Stark, Anna Tateosian, Cole Vuylsteke, Zoe Wegrzyn, Jonathan Giordano, Stephen Barnes, Jessica Baynes, Henry Brien, Nolan Cole, Michelle Daley, Ashly Dufresnem, Augustine Gagnon, Kate Gerrish, Macadam Graham, Zackary Jegorow, Maggie Moffett, Aliaksei Munick, Adam Newman, Gennaro Orrino, Hanna Paradis, Jackson Rich, Matthew Santimore, Liam Sullivan, Owen Tedeschi, Benjamin Whitlock, Ethan Merrill, Owen Motherway, Megan Stephens.
GRADE 10
High honors: Charlene Basque, Katherine Bennett, Charlotte Bickford, Simon Bissitt, Emily Brankman, Tyler Correnti, Julia Daley, Seamus Dowling, Ella Edic, Clara Endyke, Megan Freiermuth, Sarah Grinnell, Dignan Jaslowich, Jessica Jones, Kara Keene, Nora Landry, Brandon Lee, Hannah Linehan, Kylie Mackinnon, Olivia Nardone, Angelique Ouimet, Isabella Panteledes, Olivia Panteledes, Ryan Plisinski, Owen Raftery, Luke Redgate, Zachary Rosario, Emily Rubio, Phoebe Rubio, Oliver Schutz, Ava Spencer, Katherine Sutton, Annabelle Sylvanowicz, Emily Wessant, Madelyn Whalen, Camron Wirwicz, Sarah Yates, Madison Young, Nicole Zahornasky, Kierra Zaneski, Jocelynn Alcantara, Sofia Athanasopoulos, Benjamin Brookhart, Tristan Bukow, Mollie Cahalane, Megan Destefano, Chase Dwight, Mia Emmi, Lindsey Giampa, Reagan Goldstein, Summer Goodwin, Riley Hamel, Alexander Hill, Brian Inger, Elizabeth Kershaw, Brayden Leclerc, Hannah Longo, Justin Majka, Sydney Matthews, Thomas Mikson, Michael Murphy, Lauren Nightingale, Alex Pedersen, Jillian Sheehy, Bailey Stock, William Sutton, Adria Thistlewood, Aidan Tierney, Julia Murray, Laura Thibeau.
Honors: Gabrielle Accardi, Samuel Attwood, Michael Bochman, Grace Clevesy, Gabrielle Cloutier, Megan Codair, Jillian Colbert, Nicholas Daly, Ethan Davey, James Davis, Isabella Digennaro, Daniel Doherty, Gavin Dollas, Ethan Duggan, Jane Dunn, Caleb Durocher, Gwenyth Faino, Sean Gallagher, Garrett Grafton, Parker Greason, Emma Lopata, Evan Mailhot, Adam Payne, Noel Prouty, Elizabeth Rossi, Ryan Shears, Abigail Stearns, James Valeri, Brianna Whyman, Charley Aldrich, Liam Carlson, Jessica Cooney, Adrian Dalmau, Zachary Eckholt, David Farris, Elias Garcia, David Gil, Meghan Hamel, Lila Hardy, Ethan Hunt, Tucker Jackson, Jenna Krisiak, August Lieb, Maxwell Ligols, Maxwell Markuns, Lana Mickelson, Samantha Montecalvo, Calvin Murray, Anthony Noll, Erik Normandie, Cadynce Pesce, Iain Reynolds, Harrison Soep, Benjamin Stedman, Ava Surette, Bryce Winter, Natalie Borzi, William Roberts, Bridey Jones.
GRADE 11
High honors: Margaret Arnette, Nathan Blanchard, Isabella Brancato, Abigail Cain, Paige Deboyes, Timothy Friend, Emily Gould, Kate Kelly, Amanda Leinas, Anna Milne, Emma Neumann, Helen Olson, Casey Pedersen, Albert Petry, Max Petry, Mitchell Powers, Olivia Reagan, Katelyn Sudbay, Autumn Vance, Matthew Zylinski, Troy Bockman, Alyssa Borrelli, Hailey Brown, Jillian Buckley, Emma Chute, Jillian Depaolo, Mariano Fontana, Kyliegh Gonet, Lydia Gugliuzza, Julia Hamilton, Sophia Heusser, Julia Johnson, Emily Kawiecki, Angela Licata, Seamus O’Keefe, Alexander Pinkham, Megan Reading, Nathan Rubio, Mia Sharpe, Ava Vecchi, Alex Accardi.
Honors: Sydney Babb, Aidan Badger, Silas Bucco, Vance Carpenter, Rachel Cenci, Elliot Chidsey, Dominik Cignetti, Arielle Cleveland, Olivia Colby, Livia Cole, Mackenzie Currie, Tyler Degnan, Alison Drummond, Emily Dube, Larisa Filippov, Erin Flaherty, Nancy Foster, Jordan Gallant, Emma Gannon, Giovanni Iacobucci, Liberty Jackson, Evelyn Kelley, Ryan Kennedy, Noah Kreuser, Jonathan Marks, Greta Maurer, Alyssa McClung, Eliza McGuirk, Megan O’Keefe, Jay Patel, Jill Patel, Jonathan Rhodes, Elizabeth Riley, Jessica Romano, William Ruchala, Sarah Sargent, Christos Stamateas, Dexter Stark, Ryan Tedeschi, Owen Thornton, Cooper Thronson, Nicole Tocci, Maddison Travelo, Emma Walsh, Cera Whitney, Soren Glaser, Lorenzo Aiello, Zayna Ateyat, Mckinley Beath, Jarod Belliveau, Alyssa Bogucki, Matthew Boucher, Syeira Campbell, Christopher Chapman, Michael Cho, Colin Costa, Kinneal Dickens, Sean Dube, Emma Fandel, Sydney Forman, Charles Greenberg, Abigayle Hurlburt, Alena Jalbert, Jacey Jennings, Charlotte Latham, Christopher Legacy, Aidan McCarthy, Veronica McdCnough, Virginia Miller, Michael Perlitch, Luc Pichette, Macey Rodrigues-Cowl, Zachary Shedd, Kyle Simms, Hitomi Takagi, Cole Wallace, Faith Wallace, Alana Ward, Megan White, Nicolas Williamson, Julia Winslow, Morgan Sullivan, Sarah Bean.
GRADE 12
High honors: Jenifer Arnold, Kendall Begin, Alexa Berkeley, Nathan Conway, Jennelle Demers, Owen Drescher, Molly Forget, Veronica Hart, Ethan Houllahan, Isabelle Matsell, Megan McCoy, Nicholas Mower, Hannah Murphy, Conor O’Neil, Cameron Piecewicz, Cassandra Plisinski, Evan Raftery, Emily Riter, Sarah Riter, Katherine Rosa, Julia Rossi, Alexander Satkus, Sage Seymour, Chloe Spurr, Mia Thistlewood, Mikayla Tilden, Brennan Walsh, Caleigh Beaton, Malia Bolduc, Isabelle Delisle, Tess Graham, Hannah Grinnell, Kayla King, Hannah Lambert, Grace McIntyre, Emily Meisner, Lydia O’Brien, Ethan Paszko, Gabriela Pena, Maggie Peterson, Casey Pratt, Ashlynn Reade, Aidan Rich, Layne Thistlewood, Grace Tierney, Nicole Tudisco, Anna Wyner.
Honors: Benjamin Attwood, Hannah Babcock, Lydia Baldini, Talia Beech, Alexandra Benanchietti, Samuel Bissitt, Alex Borzi, Jordan Cane, Caroline Clark, Kerstin Cloutier, Madeline Conover, Jake Correnti, Brooke Daniels, Amanda Davies, Anna English, Cory Foster, Chloe Graham, David Hill, Timothy Hogan, Angelica Hurley, Christopher Husak, Owen Kamuda, Henry Keller, Ryan Kiley, Jessica Kolifrath, Peter Lopata, Connor MacEachern, Jodianne Marcantonio, Brynn McCarthy, Kayla Meattey, Kaylind Novick, Micaela Pena, Lance Pereira, Lucy Powell, Porter Renko, Daniel Salvi, Joshua Smith, Peter Sunkenberg, Joshua Thibeau, Luke Kreuser, Isabel Schutz, Katerina Allen, Kelly Atwood, Meghan Bean, Tess Beech, Brandon Berube, Dylan Buchanan, Megan Burak, Luke Cole, Keegan Comeau, Matthew Curtis, Gina D’Agostino, Matthew Eleftheriou, David Gangemi, Jeremy Glazebrook, Alexandria Janelli-Fowler, Avery Keeves, John Kelleher, Cailin Kelly, Cash Kingstad, Madelyn Krohto, Caitlin Kutcher, Ryan Maguire, Paige McIntosh, William Neth, Keegan O’Keefe, Nolan O’Neil, Maximilian Owens, Declan Pendergast, Tyler Pfifferling, Teagan Pratt, Carlina Sampou, Rachael Sanford, Austin Senfleben, Olivia Sisson, Kevin Veno, Edyn Winter, Angelina Yacubacci.
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