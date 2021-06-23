WEST NEWBURY — Pentucket Regional High School recently released its fourth-quarter honor roll.
GRADE 9
High honors: Gabriella Bellacqua, Sarabeth Belliveau, Ally Cacciapuoti, Leigha Cignetti, Julia Connelly, Kaylie Dalgar, Kade Dennis, Anthony Depalma, Ava Diburro, Logan Durocher, Ethan Ferrant, Maxwell Forget, Lillian Friend, Ashley Gagnon, Tannah Gatchell, Jillian Gavin, Sarah Gil, Emily Gleason, Chaney Goldstein, Meaghan Grenham, Peter Hart, Ava Haynes, Amelie Higgins, Massima Iacobucci, Braeden Irvine, Caileigh Mackay, Alyssa Persichetti, Logan Pinkham, Aiden Sands, Katelyn Shears, Gabriella Silva, Charlotte Smith, Emerson Terry, Benjamin Turpin, Lauren Walsh, Lindsey Whalen, Jocelyn Weinberg, Leah Whitney, Victoria Wilson, Brooke Zaneski.
Honors: Angelina Bogucki, Tanner Bounsy, Helen Burke, Olivia Chaves, Marissa Coogan, Ronan Culbert, Jamie Dahlgard, Zoe Davis, Alyssa Donovan, Zachary Dunn, Zoe Dunn, Taylor Eaton, Mirabel Elias-Upham, Jordyn Flaherty, Natalie Filippov, Joel Gonzalez-Spaulding, Adam Hannula, Sadie Harney, Michael Inger, Emily Jones, Lindsey Kawiecki, Sabrina Licata, Paul Madison, Julia Martins, Caleb Meisner, Isabella Merrill, Chloe Neumann, Shaylind Novick, Dominic Oteri, Colin Rafferty, Kevin Reiter, Nichols Rosa, Gulshan Sayani, Ayden Silva, Jeffrey Snow, Ava Snyder, Nina Yameen, Connor O’Neil, Nicolas Yassmine.
GRADE 10
High honors: Lia Alsup, Lauren Arnold, Karaline Baldini, Alexander Bessaoud, Jessica Brann, Henry Brien, Owen Campbell, Audrey Conover, Kaiden Currie, Aidan Davey, Kyla Dolan, Maggie Dorato, Justin Doucette, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Victoria Feudo, Reese Gallant, Kate Gerrish, Lia Goodwin, Daniel Harriman, Nicolas Hayes, Isabella Higgins, Madilyn Kuchar, Yanni Kakouris, Dominic Karatzas, Elizabeth Murphy, Adam Newman, Hanna Paradis, Jane Rizzo, Alexander Robertson, Matthew Santimore, Jason Sciacca, Stratton Seymour, Julia Spalding, Thomas Sunkenberg, Owen Tedeschi, Cole Vuylsteke, Zoe Wegrzyn, Diana Williamson, Jacob Zylinski.
Honors: Ella Agocs, Caitlin Armao, Stephen Barnes, Justin Bartholomew, Olivia Bartholomew, Riley Bucco, Seamus Burke, Hailey Cameron, Sabrina Campbell, Bethany Cloutier, Nolan Cole, Kate Drislane, Leah Farris, Andrew Felzani, Alison Hood, Nikolas Karvelas, Maryellen Lacroix, Bradley Latham, Catherine Lopata, Aaron Marcus, Dillon Metcalf, Kaileigh Moriarty, Jackson Neumann, Grace Pherson, Sydney Pichette, Isaac Rigoli, Coen Salamanca, Cashman Smith, Megan Stephens, Courtney Sylvanowicz, Anna Tateosian, Alyssa Thompson, Kyle Ventola, Henry Walsh, Matthew Beaulieu, Gabriella Borrelli, Abigail Dube, Cote Gabardi, Macadam Graham, Audrey Hackett, Henry Hartford, Trevor Kamuda, Max Macdonald, Ethan Merrill, Evan Napolitano, Noah Parmenter, Dylan Ricci, Sage Smith, Anna Souza, Bridget Stark.
GRADE 11
High honors: Jocelynn Alcantara, Charlene Basque, Katherine Bennett, Charlotte Bickford, Simon Bissitt, Emily Brankman, Benjamin Brookhart, Tristan Bukow, Mollie Cahalane, Tyler Correnti, Julia Daley, Nicholas Daly, Megan Destefano, Seamus Dowling, Caleb Durocher, Chase Dwight, Ella Edic, Mia Emmi, Clara Endyke, Gwenyth Faino, Megan Freiermuth, Lindsey Giampa, Garrett Grafton, Sarah Grinnell, Riley Hamel, Alexander Hill, Dignan Jaslowich, Bridey Jones, Jessica Jones, Kara Keene, Elizabeth Kershaw, Nora Landry, Brayden Leclerc, Brandon Lee, Hannah Linehan, Hannah Longo, Thomas Mikson, Julia Murray, Angelique Ouimet, Olivia Nardone, Anthony Noll, Isabella Panteledes, Olivia Panteledes, Alex Pedersen, Ryan Plisinski, Owen Raftery, Luke Redgate, Zachary Rosario, Elizabeth Rossi, Emily Rubio, Phoebe Rubio, Oliver Schutz, Ryan Shears, Jillian Sheehy, Ava Spencer, Bailey Stock, Katherine Sutton, William Sutton, Annabelle Sylvanowicz, Laura Thibeau, Emily Wessant, Zackery Whalen, Camron Wirwicz, Nicole Zahornasky.
Honors: Michael Bochman, Grace Clevesy, Gabrielle Cloutier, Megan Codair, Jessica Cooney, Isabella Digennaro, Sean Gallagher, Elias Garcia, David Gil, Parker Greason, Lila Hardy, Ethan Hunt, James Igoe, Brian Inger, Emma Lopata, Spencer Magan, Justin Majka, Lana Mickelson, Tyler Miracle, Michael Murphy, Gavyn Otero, Michael Sarro, Jack Simmons, Benjamin Stedman, Aidan Tierney, Brianna Whyman, Sofia Athanasopoulos, Jillian Colbert, James Davis, Gavin Dollas, Jane Dunn, James Elie, Henry Endyke, David Farris, Reagan Goldstein, Summer Goodwin, Zachary Haynes, Jenna Krisiak, Kylie Mackinnon, Kate Magdalenski, Maxwell Markuns, Sydney Matthews, Lauren Nightingale, Paul Parachojuk, Noel Prouty, Donovan Rivers, William Roberts, Seth Schweiqzer, Abigail Stearns, Cooper Wright, Jacob Wright,
GRADE 12
High honors: Alex Accardi, Margaret Arnette, Sydney Babb, Nathan Blanchard, Alyssa Bogucki, Matthew Boucher, Isabella Brancato, Jillian Buckley, Cora Burns, Abigail Cain, Emma Chute, Olivia Colby, Livia Cole, Colin Costa, Megan Daniels, Kinneal Dickens, Alison Drummond, Sean Dube, Larisa Filippov, Mariano Fontana, Timothy Friend, Caitlin Gagnon, Jordan Gallant, Emma Gannon, Kyliegh Gonet, Emily Gould, Lydia Gugliuzza, Julia Hamilton, Sophia Heusser, Giovanni Iacobucci, Liberty Jackson, Colby Jaslowich, Camden Jones, Emily Kawiecki, Amanda Leinas, Emma Neumann, Helen Olson, Megan O’Keefe, Seamus O’Keefe, Jay Patel, Jill Patel, Albert Petry, Max Petry, Luc Pichette, Mitchell Powers, Olivia Reagan, Jonathan Rhodes, Elizabeth Riley, Macey Rodrigues-Cowl, Nathan Rubio, Sarah Sargent, Mia Sharpe, Katelyn Sudbay, Sabine Smith, Violette Smith, Anthony Sofia, Cooper Thronson, Nicole Tocci, Nicolas Williamson, Kate Kelly, Anna Milne, Ava Vecchi, Matthew Zylinski.
Honors: Lorenzo Aiello, Jameson Andino, Zayna Ateyat, Sarah Bean, Alyssa Borrelli, Jenna Boutin, Silas Bucco, Syeira Campbell, Vance Carpenter, Rachel Cenci, Christopher Chapman, Arielle Cleveland, Emily Crowell, Mackenzie Currie, Paige Deboyes, Jillian Depaolo, Emily Dube, Alena Jalbert, Jacey Jennings, Julia Johnson, Evelyn Kelley, Noah Kreuser, Charlotte Latham, Christopher Legacy, Angela Licata, Joseph Lynch, Jonathan Marks, Greta Maurer, Alyssa McClung, Eliza McGuirk, Casey Pedersen, Michael Perlitch, Alexander Pinkham, Kayla Plotz, Megan Reading, Jessica Romano, William Ruchala, Zachary Shedd, Cameron St Louis, Christos Stamateas, Kyle Soucey, Parker Stearns, Andrew Sullivan, Morgan Sullivan, Anita Ulfelder, Autumn Vance, Faith Wallace, Alana Ward, Emma Walsh, Megan White, Aiden Wilcox, Cera Whitney, Connor Wong.
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