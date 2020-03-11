WEST NEWBURY — Pentucket Regional High School announces its second-quarter honor roll.
GRADE 9
High honors: Ella Agocs, Lia Alsup, Lauren Arnold, Karaline Baldini, Kaiden Currie, Maggie Dorato, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Kate Gerrish, Nicolas Hayes, Isabella Higgins, Yanni Kakouris, Dominic Karatzas, Dillon Metcalf, Kaileigh Moriarty, Elizabeth Murphy, Hanna Paradis, Grace Pherson, Sydney Pichette, Jane Rizzo, Jason Sciacca, Stratton Seymour, Sage Smith, Julia Spalding, Thomas Sunkenberg, Courtney Sylvanowicz, Owen Tedeschi, Kyle Ventola, Diana Williamson, Hilary Young.
Honors: Caitlin Armao, Guinevere Austin, Olivia Bartholomew, Alexander Bessaoud, Alexander Bishop, Jessica Brann, Emma Breen, Henry Brien, Riley Bucco, Seamus Burke, Hailey Cameron, Owen Campbell, Sabrina Campbell, Bethany Cloutier, Nolan Cole, Audrey Conover, Michelle Daley, Aidan Davey, Kyla Dolan, Justin Doucette, Kate Drislane, Ashly Dufresne, Leah Farris, Victoria Feudo, Ethan Fletcher, Reese Gallant, Lia Goodwin, Macadam Graham, Benjamin Greenberg, Audrey Hackett, Daniel Harriman, Henry Hartford, Finn James, Zackary Jegorow, Trevor Kamuda, Nikolas Karvelas, Madilyn Kuchar, Maryellen Lacroix, Bradley Latham, Catherine Lopata, Courtney Lynch, Max Macdonald, Ethan Merrill, Nicole Mitchell, Maggie Moffett, Owen Motherway, Evan Napolitano, Jackson Neumann, Adam Newman, Paolo Orlando, Gennaro Orrino, Noah Parmenter, Dylan Ricci, Sofia Ricci, Jackson Rich, Isaac Rigoli, Lauren Rivers, Alexander Robertson, Braeden Roche, Sean Ruane, Julia Seeley, Rose Seeley, Cashman Smith, Liam Sullivan, Jason Szycher, Anna Tateosian, Alyssa Thompson, Cole Vuylsteke, Henry Walsh, Zoe Wegrzyn, Benjamin Whitlock, Jacob Zylinski.
GRADE 10
High honors: Charley Aldrich, Charlene Basque, Katherine Bennett, Charlotte Bickford, Emily Brankman, Benjamin Brookhart, Mollie Cahalane, Jessica Cooney, Tyler Correnti, Julia Daley, Nicholas Daly, Seamus Dowling, Chase Dwight, Ella Edic, Mia Emmi, Clara Endyke, Gwenyth Faino, Megan Freiermuth, Lindsey Giampa, Reagan Goldstein, Summer Goodwin, Sarah Grinnell, Riley Hamel, Dignan Jaslowich, Jessica Jones, Kara Keene, Nora Landry, Brandon Lee, Kylie Mackinnon, Justin Majka, Michael Murphy, Julia Murray, Olivia Nardone, Lauren Nightingale, Angelique Ouimet, Isabella Panteledes, Olivia Panteledes, Alex Pedersen, Ryan Plisinski, Owen Raftery, Luke Redgate, Zachary Rosario, Emily Rubio, Phoebe Rubio, Oliver Schutz, Ryan Shears, Jillian Sheehy, Ava Spencer, Bailey Stock, Katherine Sutton, William Sutton, Annabelle Sylvanowicz, Adria Thistlewood, Aidan Tierney, Madison Young, Nicole Zahornasky, Kierra Zaneski.
Honors: Jocelynn Alcantara, Sofia Athanasopoulos, Samuel Attwood, Simon Bissitt, Michael Bochman, Natalie Borzi, Tristan Bukow, Brett Carlson, Grace Clevesy, Gabrielle Cloutier, Megan Codair, Jillian Colbert, Che Condon, Adrian Dalmau, Ethan Davey, James Davis, Megan Destefano, Isabella Digennaro, Gavin Dollas, Ethan Duggan, Caleb Durocher, Henry Endyke, Elias Garcia, David Gil, Garrett Grafton, Parker Greason, Meghan Hamel, Lila Hardy, Zachary Haynes, Alexander Hill, Ethan Hunt, James Igoe, Brian Inger, Bridey Jones, Elizabeth Kershaw, Brayden Leclerc, Hannah Linehan, Emma Lopata, Spencer Magan, Kate Magdalenski, Evan Mailhot, Maxwell Markuns, Sydney Matthews, Lana Mickelson, Thomas Mikson, Grace Milius, Samantha Montecalvo, Calvin Murray, Anthony Noll, Erik Normandie, Gavyn Otero, Iain Reynolds, Elizabeth Rossi, Hayden Shurden, Jack Simmons, Sabine Smith, Violette Smith, Abigail Stearns, Laura Thibeau, James Valeri, Emily Wessant, Madelyn Whalen, Brianna Whyman, Bryce Winter, Camron Wirwicz, Cooper Wright, Jacob Wright, Sarah Yates.
GRADE 11
High honors: Alex Accardi, Margaret Arnette, Nathan Blanchard, Isabella Brancato, Abigail Cain, Olivia Colby, Emily Dube, Larisa Filippov, Mariano Fontana, Timothy Friend, Emma Gannon, Julia Hamilton, Emily Kawiecki, Kate Kelly, Amanda Leinas, Angela Licata, Anna Milne, Emma Neumann, Seamus O’Keefe, Helen Olson, Casey Pedersen, Albert Petry, Max Petry, Mitchell Powers, Megan Reading, Olivia Reagan, Nathan Rubio, Ava Vecchi, Matthew Zylinski.
Honors: Lorenzo Aiello, Zayna Ateyat, Sydney Babb, Aidan Badger, Troy Bockman, Leah Boisvert, Alyssa Borrelli, Matthew Boucher, Hailey Brown, Silas Bucco, Jillian Buckley, Syeira Campbell, Vance Carpenter, Rachel Cenci, Elliot Chidsey, Emma Chute, Arielle Cleveland, Livia Cole, Colin Costa, Sean Cowan, Megan Daniels, Paige Deboyes, Tyler Degnan, Jillian Depaolo, Kinneal Dickens, Alison Drummond, Sean Dube, Trevor Flink, Kyliegh Gonet, Emily Gould, Lydia Gugliuzza, Sophia Heusser, Abigayle Hurlburt, Giovanni Iacobucci, Liberty Jackson, Colby Jaslowich, Julia Johnson, Evelyn Kelley, Ryan Kennedy, Jonathan Marks, Greta Maurer, Eliza Mcguirk, Chase Mulcahy, Jay Patel, Jill Patel, Alexander Pinkham, Jonathan Rhodes, Elizabeth Riley, Macey Rodrigues-Cowl, Jessica Romano, William Ruchala, Sarah Sargent, Mia Sharpe, Zachary Shedd, Dexter Stark, Katelyn Sudbay, Layla Sullivan, Morgan Sullivan, Ryan Tedeschi, Owen Thornton, Cooper Thronson, Nicole Tocci, Anita Ulfelder, Autumn Vance, Cole Wallace, Cera Whitney.
GRADE 12
High honors: Jenifer Arnold, Sophie Grace Beauparlant, Kendall Begin, Jordan Cane, Jennelle Demers, Owen Drescher, Molly Forget, Hannah Grinnell, David Hill, Megan Mccoy, Nicholas Mower, Hannah Murphy, Ethan Paszko, Cassandra Plisinski, Casey Pratt, Evan Raftery, Ashlynn Reade, Sarah Riter, Emily Riter, Sage Seymour, Chloe Spurr, Layne Thistlewood.
Honors: Katerina Allen, Benjamin Attwood, Kelly Atwood, Hannah Babcock, Lydia Baldini, Caleigh Beaton, Benjamin Beaulieu, Talia Beech, Tess Beech, Rachel Belliveau, Alexandra Benanchietti, Alexa Berkeley, Brandon Berube, Malia Bolduc, Dylan Buchanan, Caroline Clark, Kerstin Cloutier, Keegan Comeau, Madeline Conover, Nathan Conway, Jake Correnti, Matthew Curtis, Gina D’Agostino, Brooke Daniels, Isabelle Delisle, Jake Etter, Cory Foster, David Gangemi, Chloe Graham, Tess Graham, John Hart, Veronica Hart, Ethan Houllahan, Jennifer Hubbard, Angelica Hurley, Christopher Husak, Avery Keeves, Henry Keller, Ryan Kiley, Kayla King, Jessica Kolifrath, Luke Kreuser, Hannah Lambert, Peter Lopata, Paige Mcintosh, Grace Mcintyre, Kayla Meattey, Emily Meisner, Lydia O’Brien, Conor O’Neil, Nolan O’Neil, Gabriela Pena, Micaela Pena, Lance Pereira, Maggie Peterson, Cameron Piecewicz, Lucy Powell, Teagan Pratt, Porter Renko, Aidan Rich, Julia Rossi, Daniel Salvi, Alexander Satkus, Austin Senfleben, Olivia Sheehan, Joshua Smith, Kyle Stock, Peter Sunkenberg, Mia Thistlewood, Grace Tierney, Mikayla Tilden, Matthew Tineo, Nicole Tudisco, Kevin Veno, Edyn Winter, Anna Wyner.
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