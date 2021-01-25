WEST NEWBURY – The following students made the fourth-quarter honor roll at Pentucket Regional High School.
GRADE 9
High honors: Sarabeth Belliveau, Ally Cacciapuoti, Leigha Cignetti, Julia Connelly, Anthony Depalma, Ava Diburro, Ethan Ferrant, Maxwell Forget, Lillian Friend, Ashley Gagnon, Tannah Gatchell, Jillian Gavin, Emily Gleason, Adam Hannula, Amelie Higgins, Massima Iacobucci, Caileigh Mackay, Dominic Oteri, Nichols Rosa, Katelyn Shears, Gabriella Silva, Charlotte Smith, Emerson Terry, Benjamin Turpin, Lauren Walsh, Jocelyn Weinberg, Lindsey Whalen, Leah Whitney, Victoria Wilson, Haley Wright, Brooke Zaneski.
Honors: Zachary Attwood, Gabriella Bellacqua, Kristina Bode, Angelina Bogucki, Madisyn Calkins, Olivia Chaves, Ronan Culbert, Kaylie Dalgar, Zoe Davis, Kade Dennis, Alyssa Donovan, Benjamin Drescher, Zachary Dunn, Logan Durocher, Jordyn Flaherty, John Foley, Chaney Goldstein, Meaghan Grenham, Peter Hart, Ava Haynes, Tighe Hosman, Chloe Hurd, Michael Inger, Braeden Irvine, Emily Jones, Lindsey Kawiecki, Jaiden Kreuser, Sabrina Licata, Julia Martins, Caleb Meisner, Isabella Merrill, Lydia Miller, Chloe Neumann, Alyssa Persichetti, Logan Pinkham, Cara Rafferty, Colin Rafferty, Jack Rau, Kevin Reiter, Aiden Sands, Ayden Silva, Ava Snyder, Makayla Snyder, Kyle Spaulding, Nina Yameen, Nicolas Yassmine.
GRADE 10
High honors: Ella Agocs, Lia Alsup, Karaline Baldini, Alexander Bessaoud, Riley Bucco, Owen Campbell, Kaiden Currie, Maggie Dorato, Justin Doucette, Kate Drislane, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Cote Gabardi, Reese Gallant, Kate Gerrish, Lia Goodwin, Isabella Higgins, Yanni Kakouris, Trevor Kamuda, Dominic Karatzas, Courtney Lynch, Elizabeth Murphy, Adam Newman, Isaac Rigoli, Alexander Robertson, Jason Sciacca, Stratton Seymour, Sage Smith, Julia Spalding, Owen Tedeschi, Kyle Ventola, Cole Vuylsteke, Jacob Zylinski.
Honors: Caitlin Armao, Olivia Bartholomew, Alexander Bishop, Gabriella Borrelli, Jessica Brann, Seamus Burke, Hailey Cameron, Bethany Cloutier, Nolan Cole, Audrey Conover, Aidan Davey, Josilyn Dodge, Beckham Elwell, Leah Farris, Victoria Feudo, Audrey Hackett, Lauren Hamel, Daniel Harriman, Nicolas Hayes, Alison Hood, Johnny Igoe, Nikolas Karvelas, Madilyn Kuchar, Maryellen Lacroix, Bradley Latham, Morgan Lawless, Catherine Lopata, Ethan Merrill, Dillon Metcalf, Jackson Neumann, Hanna Paradis, Noah Parmenter, Grace Pherson, Sydney Pichette, Vera Pierce, Jackson Rich, Jane Rizzo, Braeden Roche, Bridget Stark, Liam Sullivan, Thomas Sunkenberg, Courtney Sylvanowicz, Domenico Tambe, Alyssa Thompson, Henry Walsh, Zoe Wegrzyn, Diana Williamson.
GRADE 11
High honors: Hannah Longo, Katherine Bennett, Emily Brankman, Tristan Bukow, Megan Freiermuth, Dignan Jaslowich, Kara Keene, Hannah Linehan, Kylie Mackinnon, Anthony Noll, Alex Pedersen, Ryan Plisinski, Phoebe Rubio, Oliver Schutz, Ava Spencer, Emily Wessant, Zackery Whalen, Charlotte Bickford, Simon Bissitt, Mollie Cahalane, Tyler Correnti, Seamus Dowling, Chase Dwight, Lindsey Giampa, Sarah Grinnell, Nora Landry, Thomas Mikson, Angelique Ouimet, Cadynce Pesce, Jillian Sheehy, Annabelle Sylvanowicz, Jocelynn Alcantara, Benjamin Brookhart, James Davis, Ella Edic, Gwenyth Faino, Alexander Hill, Kate Magdalenski, Michael Murphy, Olivia Nardone, Luke Redgate, Michael Sarro, Laura Thibeau, Charlene Basque, Clara Endyke, Garrett Grafton, Meghan Hamel, Riley Hamel, Jessica Jones, Sydney Matthews, Isabella Panteledes, Olivia Panteledes, Zachary Rosario, Emily Rubio, Katherine Sutton, Camron Wirwicz, Madison Young.
Honors: Gabrielle Accardi, Charley Aldrich, Sofia Athanasopoulos, Samuel Attwood, Gabrielle Cloutier, Megan Codair, Jillian Colbert, Jessica Cooney, Julia Daley, Nicholas Daly, Megan Destefano, Gavin Dollas, Ethan Duggan, Jane Dunn, Caleb Durocher, Zachary Eckholt, Mia Emmi, Henry Endyke, David Farris, Elias Garcia, David Gil, Reagan Goldstein, Summer Goodwin, Jonas Grant, Parker Greason, Lila Hardy, Daniel Hileman, Brian Inger, Elizabeth Kershaw, Brayden LeClerc, Brandon Lee, Jesse Lee, Maxwell Ligols, Emma Lopata, Spencer Magan, Maxwell Markuns, Lana Mickelson, Justin Morani, Julia Murray, Lauren Nightingale, Amelia Page, Remo Pezzi, Ryan Pfifferling, Noel Prouty, Owen Raftery, Elizabeth Rossi, Seth Schweiqzer, Ryan Shears, Jack Simmons, Harrison Soep, Abigail Stearns, Benjamin Stedman, Bailey Stock, Ava Surette, William Sutton, Adria Thistlewood, Aidan Tierney, James Valeri, Brianna Whyman, Cooper Wright, Sarah Yates, Nicole Zahornasky.
GRADE 12
High honors: Lorenzo Aiello, Margaret Arnette, Aidan Badger, Nathan Blanchard, Troy Bockman, Isabella Brancato, Hailey Brown, Jillian Buckley, Cora Burns, Abigail Cain, Vance Carpenter, Emma Chute, Olivia Colby, Livia Cole, Colin Costa, Paige Deboyes, Tyler Degnan, Kinneal Dickens, Sean Dube, Larisa Filippov, Trevor Flink, Timothy Friend, Emma Gannon, Soren Glaser, Kyliegh Gonet, Emily Gould, Charles Greenberg, Lydia Gugliuzza, Julia Hamilton, Sophia Heusser, Giovanni Iacobucci, Alena Jalbert, Julia Johnson, Emily Kawiecki, Evelyn Kelley, Kate Kelly, Amanda Leinas, Angela Licata, Virginia Miller, Anna Milne, Emma Neumann, Seamus O’Keefe, Helen Olson, Jill Patel, Casey Pedersen, Albert Petry, Max Petry, Luc Pichette, Mitchell Powers, Megan Reading, Olivia Reagan, Jonathan Rhodes, Elizabeth Riley, Macey Rodrigues-Cowl, Nathan Rubio, William Ruchala, Sarah Sargent, Mia Sharpe, Anthony Sofia, Katelyn Sudbay, Ava Vecchi, Nicolas Williamson, Matthew Zylinski.
Honors: Alex Accardi, Zayna Ateyat, Sydney Babb, Sarah Bean, Quinn Beland, Alyssa Bogucki, Alyssa Borrelli, Matthew Boucher, Jenna Boutin, Silas Bucco, Syeira Campbell, Rachel Cenci, Elliot Chidsey, Arielle Cleveland, Alyssa Coberly, Emily Crowell, Mackenzie Currie, Jillian Depaolo, Luke Dickson, Alison Drummond, Emily Dube, Adam Enright, Emma Fandel, Sydney Forman, Caitlin Gagnon, Jordan Gallant, Hannah Higgins, Liberty Jackson, Colby Jaslowich, Jacey Jennings, Camden Jones, Ryan Kennedy, Charlotte Latham, Christopher Legacy, Joseph Lynch, Jonathan Marks, Greta Maurer, Aidan McCarthy, Alyssa McClung, Veronica McDonough, Eliza McGuirk, Tyler Mitchell, Jay Patel, Michael Perlitch, Alexander Pinkham, Kayla Plotz, Jessica Romano, Ethan Ruszkowski, Zachary Shedd, Dexter Stark, Parker Stearns, Layla Sullivan, Andrew Sullivan, Ryan Tedeschi, Nicole Tocci, Autumn Vance, Cole Wallace, Faith Wallace, Harleigh Walsh, Alana Ward, Megan White, Cera Whitney, Connor Wong.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.