WEST NEWBURY – The following is the second-quarter honor roll for Pentucket Regional Middle School.
GRADE 7
Honors: Alexandra Bleichfeld, Addison Bly, Julia Bode, Ty Borgioli, Hailey Bruno, Hannah Bub, Katherine Carretero, Sophia Clemente, Maxwell Cloutier, Matthew Coco, Macallan Cole, Lucy Collins, Talia Copelas, Katie Craig, Joshua Dalgar, Chloe Dancewicz, Anthony Delacono, Meilani Delgado, Thomas Ford, Alexandra Gagnon, Jacob Giordano, Madelyn Grimes, Liam Hammond, Damon Holbrook, Sophia Karatzas, Reece King, Jason Leary, Gabriel Macleod, Owen McDonald, Sarah Meisner, Noah Meyer, Kiylee Milliken, Kathryn Paige, Logan Pickering, Benjamin Pierce, Julien Powers, Nathaniel Skalabrin, Nicholas Souliotis, Grace Sudbay, Greyson Vance, Lucy Zgrodnik.
High honors: Talia Armata, Sofia Bellacqua, Julia Bleichfeld, Kaitlin Borci, Lucia Cavallini, Cameron Chisolm, Brianna Connelly, Amelia Crowe, Aidan Culbert, Emily Day, Evelyn Dunn, Henry Gagnon, Nathaniel Gallant, Morgan Gallant, Gabriella Gregorio, Zack Hannula, Mackenzie Hughey, Ryan King, Cassidy Leighton, Maxwell Lightfoot, Angelina Moroz, Tessa Neumann, Eoghan O’Neil, Patrick Oteri, Paige Rosario, Emin Sargut, Brighton Seymour, Rachel Smith, Summer Welper, Katherine Wisniewski.
GRADE 8
Honors: Joshua Adler, Drew Alsup, Ava Ashworth, Grace Barber, Jackson Beauparlant, Jocelyn Bickford, Jacqueline Brann, Haven Cahill, Cecilia Cammett, Jake Cennami, Kailyn Cray, Alison Daly, Richard Destefano, Abigail Ditucci, Jackson Dorato, Thomas Dubow, Riley Duggan, Connor Durkee, Zachary Easton, Colby Eckholt, Gavin Edic, McKenna Elwell, Olivia Feudo, Evan Gawrys, Nathaniel Hackett, Jade Hallahan, William Hankins, Teagan Hines, Lindsay Husak, Adele Jackson, Tyler Lewis, Sophie Marcus, Delaney Meagher, Marisa Metcalf, Sophia Nickerson, James Nightingale, Paige Nottingham, Madison O’Brien, Eleanor Palmer, Evan Pappalardo, Lyla Pherson, Matthew Pipan, Jacob Rivers, Vivian Rizzo, Kaleb Sands, Audrey Sisto, Mason Skinner, Jesse Tarquinio, Jocelyn Travis, Morgan Trout, Xander Tufts, Catori Waite, Leslianis Weinburg, Samuel Whitaker, Brody White, Luke Zavaski.
High honors: Mia Bartholomew, Matthew Bennett, Emily Bethmann, Zachary Bishopp, Neve Bonura-Learnard, Isabella Boyer, Molly Burke, Maeve Carlton, Catalina Colvin, Kate Conover, Owen Corkery, Abigail Felzani, Madison Goodwin, Nina Gordon, Kyle Greason, Ava Greenbaum, Emily Haas, Katelyn Hella, Isabella Huggins, Claire Kelly, Maisie King, Kaylie Linehan, Maeve Lucey, Elizabeth Mcintyre, Sean Mitchell, Kayla Murphy, Anna Newman, Garrett Normandie, Annie Point, Madelyn Shikes, Ashlyn Sullivan, Sydney Trout, Aaron Wirwicz.
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