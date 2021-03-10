BYFIELD – Triton Regional High School recently announced its second-quarter honor roll.
High honor roll: Alexandra Flodman, Emma Forrest, Daniel Groder, Sarah Harrington, Brianna Hood, Brady Lindholm, Lucas Lopes, Kyle Odoy, Robert Richenburg, Anika Simonoff, Sofia Simonoff, Katherine Taylor, Sara Winnick.
Honor roll: Aaron Brimicombe, Avarey Caron, John Carroll, Julia Casaletto, Luana Coetzer, Gaius Cremin, Adelaide DelMonico, Brendan Dennis, Jacob Doring, Matthew Egan, Jawzlyn Flanagan, Jack Forrest, Jacob Forrest, Sophie Giedraitis, Mia Gustafson, Hailey Harden, Griffin Hergel, Liora Hopkinson, Kiley Hughes, Emily Johnson, Katelyn Keeler, Ryan Keeler, Shalyn King, Alden Lentz, Ryan Lindholm, Andrew Masher, Darcie McDonough, Morgan Mead, Haley Morland, Ethan Mosteller, Jack O’Shea, Nicolas Pagliarulo, Cameron Paquette, Evelyn Pearson, Shayla Piaseczynski, Yulia Pujols Gervacio, Trevor Quigley, Jakob Rainsford, Maggie Rand, Isabelle Reiniger, Daniel Rivera, Lillian Schroeder, Alexander Sharpe, Kamren Sicard, Isabella Silva, Crista Smith, James Tatro, Charles Toomey, Nicole Trotta, Claudia Umanita, Alexander Wing.
Merit list: Andrew Babine, Derek Cotter, Heidi Ernst, Christopher Gagnon, Lauren Hall, Emily Hoggard, Connor Howland, Benjamin Janvrin, Olivia Kneeland, Cael Kohan, Madison Landry, Noah MacDonald, Jessica Manganello, Anthony Mariniello, Riley McLaughlin, Michaela Mical, Brooke Osborne, Hunter Parrott, An Phan, Kyla Prussman, Brynn Rogers, Natania Sandner, Kyle Scibetta, Savannah Sweeney, Abigail Tate, Christina Varsamis.
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