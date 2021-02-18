The following students were named to the dean’s list at the University of Massachusetts Amherst for the fall 2020 semester.
AMESBURY: Allison Elizabeth Bartlett, Katherine Nian Nian Blankenau, Eleanor Elizabeth Costello, Stefano Faso, Sophia Grace Fortier, Michael David Gonthier, Lauren Elizabeth, Hale, Morgan Galen Holmes, Molly Rose Kearney, Jessica Rose Kessloff, Madison Napoli, Emma Grace O'Neill, Lily Margaret O'Neill, William Theodore Parady, Hailey Michelle Parker, Lydia Grace Pinette, Jonathan Emmanuel Redford, Leif Walker Riley, Emily Mary Riter, Sarah Melissa Riter, William Angus Roy, Caroline Schissel, Charles George Schissel, William Peter Sydlowski, Jack Richard Vachon, Noah Thomas White.
BYFIELD: Kiefer Callewaert, Ronan Callewaert, Cameryn Rose Cox, Phoebe Morgan DeAngelo, Cole William Lojek, Ross Joseph Lojek, Colby Patrick O'Brien, Shane Matthew O'leary, Bretton Haize Waterman Ross, Jackson Wotton.
GEORGETOWN: Ryan R. Cacciola, Alexander Mario Cameron, Timothy Walsh Chianca, Sophia Violette Ferraguzzi, Abigail Jeanne Fitzpatrick, Angela Fournier, Kerrigan Rose, Fournier, Abigail Carames Hartman, Julia S. Kazmer, Erin Kendall Lichty, Paige E. Lichty, Maria Luo, Chloe Angelina Martens, Benjamin Anthony Micue, John Joseph Micue IV, Annaliese Lily Moore, Colin Richard Nally, Erin Michelle O'Leary, DeWitt Farnham Purcell Jr., Anna Fraley Shilhan, Christopher Scott Swensen, James Lisle Weightman, Brendan McAdoo Willis, Nathan Robert Willis, Hender Joel Winer.
GROVELAND: Jenifer Elizabeth Arnold, John Paul Burton IV, Anthony Giampietro, Alanna Joachim, Megan Elizabeth McCoy, Lily Hope Meyer, Alyssa I. Mottola, Benjamin Arnold Petersen, Evan Michael Raftery, Cameron James Smith, Paul F. Smith, Joshua Tyler Wildes.
MERRIMAC: Allison Michelle Brookhart, Patrick Sullivan Dillon, Trevor Daniel Distaso, Owen Christian Drescher, Maia Buck Esty, Jesse Foster Feeney, Ryan Michael Gallagher, Ryan Christopher Kiley, Abigail M. Langley, Elise Patricia Linnehan, Jake Andrew Messier, Keegan Ross O'Keefe, Trevor John Roy, Sage Macgregor Seymour, Chloe Frances Spurr, Venetsianos Socrates Stamateas.
NEWBURY: Abigail Leigh Booth, Sydney Donna Johnson, Amanda Katherine Koski, Abigail Genevieve Wing.
NEWBURYPORT: Katherine Lee Allan, Brian Joseph Barry, Stefan Trevor Berlind, Harry Edward Blackman, Neil Patrick Brennan, Evan Francis Chaisson, Zachary Joseph Childs, Page Elizabeth Cole, Alexis Grace Conover, Matthew James Cottone, Anna Elizabeth Cutrone, Paul Lewis Federico, Karalyn Grace Georgopoulos, Cameron Hayes Gibney, Molly Gillespie, Jeremy Haley, Nicholas Alexander Hawley, Matthew Thomas Holmes, Stewart Parker Hoover, Chantal Marie Kelley, Katherine Elizabeth Kjaer, Brett Paul Kochanski, Jake Cornelius Lane, Juliana Rose Martin, Maxwell Blaise Mello, Noah Dashiell Menin, Kaitlin Kelly Morris, Madeline Rachel O'Donnell, Alexa Cassandra Proctor, Tyler Matthew Raposa, Liam Andrew Gore Rees, Sarah Elizabeth Robinson, Peter Maxwell Rundlett, Emma Irene Schonemann, John Tolan Sokol, Julia Ling Sousa, Olivia Yong Sousa, Callan Sullivan, Olivia Marie Thirkell, Caroline Mary Tiernan, Meredith Mae Vartabedian, Christine Anyango Waswa, Maeve Elizabeth Whelan, Casey Alexandra White, Joy Olivia Zaniboni.
ROWLEY: Stephen Thomas Baiardi, Julia Elizabeth Cordeau, Sophia Joan Corsetti, Brianna Leigh Doherty, Colin Matthew Ganzenmuller, May Elizabeth Ganzenmuller, Abigael Hannah Jolliffe, Cassandra Marie McGrath, Gillian Taylor Nichols, Steven James Particelli, Skylar Kingsbury Roach, Hannah Smith, Pedro Henrique Ramos Tameirao, Claire Elizabeth Werner.
SALISBURY: Mitchell Mintz Hopkinson, Ivy Jin Huang, Charles Patrick O'Brien Sr., Eve Inez Paicos, Fay Anne Paicos, Tirth Tusharkumar Patel, Chalee Patricia Welch.
WEST NEWBURY: Arya Lucia Arsenault, Malia Faye Colvin, Kenneth Thomas Drewry, Emmett Samuel Hamilton, Matthew Harold Hersey, Fiona Hill, Hunter Huberdeau, Kyle James Mickelson, Aidan Kane Rich, Emma Mary Louise Roberts, Graham Robert Sampou, Silja Linnea Steinmann, Jason Dylan Young.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.