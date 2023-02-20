NEWBURYPORT — Newburyport High School announces its honor rolls for the first semester.
CLASS OF 2023
High honor roll: William Acquaviva, Emily Alford, Benjamin Blaser, Elizabeth Boelke, Eliza Brennan, Parker Byrnes, Lily Chorebanian, MacKenzie Clyatt, Anya Conan, Elijah Contrino, Desmond Conway, Dylan Davis, Bradford Duchesne, Skylar Ellison, Mikalah Flanagan, Fionna Flynn, Nicolas Forestell, William Gagnon, Viive Godtfredsen, James Grant, Hannah Gross, Megan Guild, Olivia Hansen, Sophia Hartford, Wyatt Hastings, Aidan Hoidal-Bui, Alejandro Juste, Riya Kaur, Hailey LaRosa, Kalla Lively, Andrew Long, Madeleine Long, Gabriella Loughran, Aurora Lowell, Jennifer Masone, Kellan McDermott, Deirdre McElhinney, Gianna McKeown, Sophia Messina, Elias Nathan, Ryan Philbin, Lilly Ragusa, Matigan Richmond, Isabella Rosa, Elijah Suchecki, Kajsa Woodger.
Honor roll: Henry Acton, Anna Affolter, Jasmine Al Khatib, Olivia Barbera, Paul Henri Becker, Samuel Bennett, Brooke Bromby, Jameson Brooks, Brody Brown, Emilie Kate Buckley, Marta Buxbaum, John Catino, Sydney Clausen, Wesley Cochran, Joseph Colella, Graydon Conly, Rachel Conover, Benedict Cotter, Brandon Cummings, Claudia Cummings, Adella Daigle, Mary Rose DeLorey, Ethan Downs, Jennifer Doyle, Travis Edmonds, Alanna Egan, Cora Egan, Hollis Ellrott, Edith Fernlund, Emma Foley, Josefina Fonseca Aravena, Charles Forrest, James Forrest-Hay, Parker Gay, Caleb Granda, Hanna Gustafson, Olivia Gustafson, Jack Hadden, Avery Hochheiser, Audrey Hoover, Ean Hynes, Joaquin Justiniano, Skyler Kelsey, Whitney Kelsey, Jonas Kenney, Wesley Koglin, Daniel Kolman, Rima Lambert, Ella Lane, Heather Larson, Tarek Leanna, Hannah Loomes, Avery Luskin, Lyza Marino, Jack McCarthy, Madeline McLeod, Jane Mettling, Ryan Miles, Violet Moore, Nieve Morrissey, Annabel Murray, Matthew Murray, Gavin Obey, Nicholas O’Connor, Aidan O’Flaherty, Andrew Orem, Jacob Pancoast, Om Patel, Jack Piotrowski, Oliver Pons, Max Puleo, Gabriella Riethmueller, Brendan Robinson, Ella Rogers, Axel Rollins, Mary-Elizabeth Roper, Ryan Rothberg, Ronan Salka, Christopher Salvatore, Ann Shay, Joseph Skiba, Brendon Smith, Cassidy Smith, Georgia Smith, Hannah Steinberg, Avery Stephenson, Christian Su, Delaney Sullivan, Maeve Sullivan, Tuala Sullivan, Owen Tahnk, William Thoreson, Caelan Twichell, William van Vliet, MaKenna Ward, Carly Webb, Michael Zielinski.
CLASS OF 2024
High honor roll: Bristol Banovic, Charlotte Brown, Georgia Cobb, Emma Cowles, Sienna Gediman, Michelle Kilroy, Colin Klapes, Griffin Laplante, Oliver Levans, Alexander Lisauskas, Julianna Lugdon, Max Martin, Van Martin, Elizabeth Metsker, Olivia Murphy, Marla Olsen, Hope O’Malley, Callie Pare, Beckett Sava, Kyla Wilson.
Honor roll: Piper Allard, Jeremy Barry, Jack Bellerose, Luca Beninatto, Kane Brennan, Lauren Brennan, Lilly Brunnick, Sabrina Butler, Rita Cahalane, Zoey Calitri, Declan Callahan, Carolina Caramite Gero Santos, Andrew Cassino, Simone Chabot, Faith Childs, Mason Childs, Isabelle Churchill, Duncan Coir, Lilian Colcord, Katherine Conway, Benjamin Cook, Gus Cordingley, Parker Cowles, Abriana Cronstrom, Stephen D’Ambrosio, Matthew Desimio-Maloney, Keira Dowell, Dakota Duncan, Michael Dunphy, Madison Edmonds, Caden Eiserman, Aimon Fadil, Claire Fehlner, Sophia Franco, Amber Glosson, Henry Godtfredsen, Michael Grasso, Grace Guido, Leah Habib, Andreas Hale, Caitlin Halliday, Madeline Heath, Madelyn Hromadka, Matthew Hurley, Finn Ingalls, Logan Jones, Tristan Joyce, Carson Keller, Katherine Keller, Evelyn Kennedy, Alexandra Klapes, Ava Lasson, Lilian LeDuc, Sasha Leydon, Audrey Loughran, Ana Lynch, Ava Maglio, Fiona Marino, William Massey, Carly McDermott, Matthew McDougall, Rudy McQuaid, Emily Meleedy, Bridgette Mellet, Gianna Minichiello, Tessa Nickerson, Peter Osazuwa, Will Palermino, Josephine Palma, Annika Park, Blake Parker, Maxwell Parr, Brela Pavao, Gabrielle Perrin, Lilly Pons, Katherine Powers, Aidan Reynolds, Amber Rothberg, Anna Seidel, Michelle Seznec, Oliver Shakespeare, Jack Sherman, Joao Guilherme Simoes, Nolan Smith, Connor Spinney, Jack Stetson, Connor Stick, Alexandra Sullivan, Juan Tent Valles, Charlotte Turgeon, Morgan Valeri, Addison Varay, Hannah Wahl, Kathryn Westgate, Kayla Whitty, Delaney Woekel, Miles Zuercher.
CLASS OF 2025
High honor roll: Samuel Brickman, Lucy Buchmayr, Tyler Chorebanian, Devon Davis, Conner DeMann, Isla DeVivo, Imre Eigerman, Morgan Felts, Brindley Fisher, Olivia Fisher, Colin Fuller, Ciara Geraghty, George Goich, Molly Grant, Andrew Hall, Elizabeth Homer, Madeline Hopwood, Callum Johnson, Priya Kaur, Sofie LaFranchise, Damien Lamb, Maya LaRosa, Rourke Lee, Maia Manesis Naylor, Finn McNeil, Ava Moran, Theo Roberts, Cedar Schumacher, Mollie Smith, Lily Su, William Tymowski, Maxwell Walker.
Honor roll: Oliver Ainsworth, Aiya Al Khatib, Lila Anthony, Delaney Belanger, Madeline Bell, Molly Bernard, Harper Bradshaw, Finn Brennan, Silas Brennan, Reese Bromby, Benjamin Brooks, Juliet Brzozowski, Edward Caron, Cordelia Casey, Grace Chandler, Thomas Chase, Elizabeth Conrad, Charlotte Cotter, Katherine Daignault, Jacob DeCosta, Natalie DeGraves, Caitlin Downey, Ruby Field, Maximilien Forestell, Adam Forrest-Hay, Samuel Fountain, Casey Garinger, Bowden Gay, Isabella Gemme, Amelie Gerth, Vivian Gijsbers, Kate Gilmore, Martine Goguen, Carson Gretz, Alexander Gross, Brendan Grossman, Parker Harding, Benjamin Healey, Hugo Hennessy, Declan Hochheiser, Jacob Hoffman, Alina Hoppe, Ava Howgate, Declan Hyer, James Kench, Everett Kenney, J. Asher Kinsey, Evan Lagueux, Alexandre Lambert, Sophie Lavallee, Grace Leary, Samuel LeMoine, Sophia LeMoine, Ella Loomes, George Loomes, Samuel Lopez, Evan Luekens, Thomas Lynch, Emma MacIsaac, Aidan Mailloux, Adelaide Malone, Erin Marshall, William Martellucci, Emerson McCormick, Connor McGovern, Anaise Mellett, Finnian Mone, Karenna Morse, Alexandra Paciulan, Sebastian Petersen, Lily Pilz, Kaitlin Ranaldi, Christopher Rohland, Will Roper, Kate Salvo, Ryan Sanchez, Ella Santos, Laney Schwab, Kayley Simons, Patrick Skiba, Emily Kate Slocum, Avery Stare, Devin Stroope, Avery Tahnk, Ella Tierney, Nadia Toth, Henry Walker, Charlotte Wallace, Claire Ward, Kathryn Watson, Molly, Welch-Malkasian, Jalen Wise.
CLASS OF 2026
High honor roll: Meryl Amaral, Sasha Berlind, Rachel Casson, Calleigh Curran, Catherine Duchesne, Gwenyth Hoffman, Skylar Ikemoto, Madeleine Jackman, Amelia McLeod, Courtney Metzdorf, Michael Mohoric, Quinn Morrissey, Jackson Padden, Lainey Pare, Jack Parr, Sophia Perrin, Jeffrey Rodriguez, Charlotte Zeller.
Honor roll: AnnaKathryn Ames, Beck Andreliunas, Raymond Arcand, Abigail Baker, Luke Barbera, Annabelle Bienvenue, Cassidy Bolcome, Quinn Brennan, Christian Brown, John Burns, Bree Buxbaum, Haley Carey, Carragh Casellini, Dante Chabot, Jack Clancey, Lila Coffey, Leo Cordingley, Juliana Cowles, Gregory D’Ambrosio, Elisabeth DeGrano, Oliver Dehner, Lily DeJordy, Payton Desormeaux, Jack Devlin, Nolan Faucher, Riley Freeman, Jack Fruh, Gregory Guckenburg, Benjamin Guild, William Hansen, London Harris, Carter Hoekstra, Wyatt Hoekstra, Katja Hromadka, Charlotte Kealey, Braden Kebler, Sophia Kirkpatrick, Kyrsia Kuc, Briggs Lauranzano, Brooke Lawton, Sienna LeClair, Emersen Lewis, Kyle Lisauskas, Riley Lombard, Charles Loughran, Gabriella Lugdon, Catherine Macdonald, Anaca McCue, Allison Miles, Samantha Morris, Olivia Paquette, Drew Pavao, Max Piotrowski, Felix Pomeroy, Davis Pons, Ella Puleo, Sadie Reardon, Lucy Rimer, Sophia Rully, Sadie Sherman, Laurel Smith, Laurel Soward, Jade Steinberg, Oliver Stevenson, Mathijs Tague, Joseph Terrasi, Thomas Thoreson, Sonia Tummala, Bianca Turco, Phoebe Whitcomb, Reagan Williams, Gerig Wittner, Alexandra Yavarow.
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