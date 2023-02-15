Editor’s note: A past honor roll was published inadvertently Wednesday. This is the latest honor roll.
WEST NEWBURY — Pentucket Regional High School recently announced its second-quarter honor roll.
GRADE 9
High honors: Sofia Bellacqua, Kaitlin Borci, Max Burton, Sydney Caddigan, Lucia Cavallini, Julia Cavanaugh, Talia Copelas, Danielle Costello, Katie Craig, Amelia Crowe, Aidan Culbert, Chloe Dancewicz, Morgan Dewey, Henry Gagnon, Morgan Gallant, Madelyn Grimes, Zack Hannula, Juliana Kane, Reece King, Logan Lewis, Owen Mcdonald, Benjamin Misner, Tessa Neumann, Paige Rosario, Brighton Seymour, Rachel Smith, Julia Swiniarski, Summer Welper, Katherine Wisniewski.
Honors: Talia Armata, Thomas Arsenault, Annarose Bissitt, Julia Bleichfeld, Alexandra Bleichfeld, Madison Breth, Hailey Bruno, Nicholas Carrion, Ryan Caulfield, Sophia Clemente, Theodore Cloutier, Macallan Cole, Lucy Collins, Maxwell Coppola, Joshua Dalgar, Emily Day, Anthony Delacono, Brody Eaton, Alexandra Gagnon, Jacob Giordano, Kalvin Greene, Evelyn Healey, Sophia Karatzas, Jonah Kirk, Hayden Marquis, Sarah Meisner, Yadiel Mejia, Noah Meyer, Jackson Miller, Kiylee Milliken, Eoghan O’Neil, Jestina Owen, Kathryn Paige, Dhruv Patel, Mason Pesce, Benjamin Pierce, Julien Powers, Joana Shule, Nicholas Souliotis, Patrick Stewart, Grace Sudbay, Katelyn Van Duyne, Greyson Vance, Quinn Vuylsteke, Lucy Zgrodnik.
GRADE 10
High honors: Joshua Adler, Vasiliki Asimelli, Deven Barnes, Emily Bethmann, Jocelyn Bickford, Gabriella Brancato, Jacqueline Brann, Aidan Burrier, Sarah Buschur, Catalina Colvin, Kate Conover, Steven Costello, Mckenna Elwell, Abigail Felzani, Jefferson Furlong, Ava Greenbaum, Teagan Hines, Maisie King, Ruby Lane, Tyler Lewis, Kaylie Linehan, Sophie Marcus, Rocco Martellini, Kayla Murphy, Anna Newman, Paige Nottingham, Isabella Parra, Lyla Pherson, Charles Quinlan, Vivian Rizzo, Mason Skinner, Wynter Smith, Lisibel Soto, Jesse Tarquinio, Sydney Trout, Brody White, Aaron Wirwicz.
Honors: Luxe Ashworth, Mia Bartholomew, Jackson Beauparlant, Zachary Bishopp, Aidan Blot, Neve Bonura-Learnard, Molly Burke, Cecilia Cammett, Clara Cavallini, William Champion, Shannon Christopher, Owen Corkery, Jordan Costa, Kailyn Cray, Sophia Curry, Alison Daly, Kylee Deangelo, Kira Dolan, Jackson Dorato, Thomas Dubow, Riley Duggan, Connor Durkee, Katherine Flaherty, Evan Gawrys, Nina Gordon, Laken Graham, William Hankins, Elizabeth Hayes, Katelyn Hella, John Holland, Isabella Huggins, Fallon Hurley, Lindsay Husak, Hannah Jackson, Tanner Kamuda, Aaron Ketschke, Nathaniel Macleod, Elizabeth Mcintyre, Delaney Meagher, Marisa Metcalf, Abraham Miller, Keira Milliken, Sean Mitchell, Sophia Nickerson, James Nightingale, Karsyn Otero, Emma Paley, Eleanor Palmer, Eva Pappalardo, Cameron Paradis, Matthew Pipan, Annie Point, Jacob Rivers, Kaleb Sands, Madelyn Shikes, Jocelyn Travis, Morgan Trout, Hailey Troville, Xander Tufts, Analee Turner, Kathryn Valeri, Carsen Ventola, Leslianis Weinburg, Samuel Whitaker, Matthew Wirwicz, Amber Wood, Luke Zavaski.
GRADE 11
High honors: Gabriella Bellacqua, Sarabeth Belliveau, Emma Busch, Olivia Chaves, Julia Connelly, Ava Diburro, Mirabel Elias-Upham, Jordyn Flaherty, Maxwell Forget, Lillian Friend, Ashley Gagnon, Peter Hart, Amelie Higgins, Tighe Hosman, Massima Iacobucci, Michael Inger, Braeden Irvine, Chloe Neumann, Dominic Oteri, Adam Post-Montjoie, Colin Rafferty, Nichols Rosa, Aiden Sands, Katelyn Shears, Ayden Silva, Charlotte Smith, Emerson Terry, Jocelyn Weinberg, Lindsey Whalen, Leah Whitney, Brooke Zaneski.
Honors: Angelina Bogucki, Tanner Bounsy, Helen Burke, Leigha Cignetti, Trevor Cloutier, Marissa Coogan, Ronan Culbert, Kaylie Dalgar, Zoe Davis, Kade Dennis, Cameron Dewar, Benjamin Drescher, Zachary Dunn, Zoe Dunn, Logan Durocher, Allie Fandel, Tannah Gatchell, Jillian Gavin, Sarah Gil, Emily Gleason, Chaney Goldstein, Meaghan Grenham, Adam Hannula, Aj Haynes, Jayda Hernandez, Chloe Hurd, Emily Jones, Lindsey Kawiecki, Nicholas Kutcher, Sabrina Licata, Courtney Locke, Caileigh Mackay, Julia Martins, Caleb Meisner, Isabella Merrill, Lydia Miller, Jacob Mitchell, Alyssa Persichetti, Logan Pinkham, Jack Rau, Gabriella Silva, Jeffrey Snow, Ava Snyder, Makayla Snyder, Benjamin Turpin, Jackson Woodsum, Jake Woodsum, Haley Wright, Nina Yameen, Nicolas Yassmine.
GRADE 12
High honors: Lia Alsup, Caitlin Armao, Lauren Arnold, Guinevere Austin, Stephen Barnes, Jessica Brann, Riley Bucco, Hailey Cameron, Kaiden Currie, Aidan Davey, Marissa Dewey, Kyla Dolan, Maggie Dorato, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Victoria Feudo, Ethan Fletcher, Cote Gabardi, Augustine Gagnon, Daniel Harriman, Nicolas Hayes, Isabella Higgins, Yanni Kakouris, Catherine Lopata, Courtney Lynch, Max Macdonald, Elizabeth Murphy, Jackson Neumann, Hanna Paradis, Grace Pherson, Michelle Reading, Jane Rizzo, Alexander Robertson, Jason Sciacca, Stratton Seymour, Sage Smith, Thomas Sunkenberg, Courtney Sylvanowicz, Owen Tedeschi, Cole Vuylsteke, Diana Williamson, Jacob Zylinski.
Honors: Karaline Baldini, Olivia Bartholomew, Jessica Baynes, Matthew Beaulieu, Alexander Bessaoud, Gabriella Borrelli, Henry Brien, Seamus Burke, Owen Campbell, Sabrina Campbell, James Chabot, Bethany Cloutier, Nolan Cole, Audrey Conover, Franklin Cordaro,Michelle Daley, Samuel Dasilva, Luke Denahey, Benjamin Dickison, Josilyn Dodge, Justin Doucette, Abigail Dube, Ashly Dufresne, Beckham Elwell, Jolie Elwell, Leah Farris, Andrew Felzani, Aurora Ferrera, Reese Gallant, Kate Gerrish, Cristian Gomez, Lia Goodwin, Lauren Hamel, Henry Hartford, Alina Hlazkova, Alison Hood, Finn James, Trevor Kamuda, Dominic Karatzas, Nikolas Karvelas, Maxwell Keller, Jacob Ketschke, Madilyn Kuchar, Maryellen Lacroix, Aaron Marcus, Ethan Merrill, Nicole Mitchell, Aliaksei Munick, Evan Napolitano, Adam Newman, Jack Nottingham, Sydney Pichette, Sofia Ricci, Isaac Rigoli, Braeden Roche, Julia Seeley, Cashman Smith, Cameron Smith, Bridget Stark, Megan Stephens, Liam Sullivan, Domenico Tambe, Anna Tateosian, Alyssa Thompson, Joseph Turpin, Kyle Ventola, Zoe Wegrzyn, Benjamin Whitlock.
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