WEST NEWBURY — Pentucket Regional High School announces its second-quarter honor roll.
GRADE 9High honors: Gabriella Bellacqua, Sarabeth Belliveau, Ally Cacciapuoti, Leigha Cignetti, Julia Connelly, Zoe Davis, Anthony DePalma, Ava DiBurro, Maxwell Forget, Lillian Friend, Ashley Gagnon, Tannah Gatchell, Emily Gleason, Meaghan Grenham, Peter Hart, Amelie Higgins, Massima Iacobucci, Charles Malialani, Isabella Merrill, Chloe Neumann, Colin Rafferty, Nichols Rosa, Katelyn Shears, Gabriella Silva, Charlotte Smith, Emerson Terry, Benjamin Turpin, Lauren Walsh, Lindsey Whalen, Leah Whitney, Victoria Wilson, Nicolas Yassmine, Brooke Zaneski.
Honors: Angelina Bogucki, Tanner Bounsy, Helen Burke, Madisyn Calkins, Olivia Chaves, Trevor Cloutier, Ronan Culbert, Jamie Dahlgard, Kaylie Dalgar, Kade Dennis, Alyssa Donovan, Benjamin Drescher, Zoe Dunn, Zachary Dunn, Logan Durocher, Mirabel Elias-Upham, Ethan Ferrant, Jordyn Flaherty, Jillian Gavin, Sarah Gil, Chaney Goldstein, Adam Hannula, Ava Haynes, Michael Inger, Braeden Irvine, Emily Jones, Lindsey Kawiecki, Jaiden Kreuser, Alyssa Lare, Sabrina Licata, Caileigh Mackay, Julia Martins, Caleb Meisner, Julia Milius, Lydia Miller, Shaylind Novick, Dominic Oteri, Alyssa Persichetti, Logan Pinkham, Cara Rafferty, Jack Rau, Aiden Sands, Ayden Silva, Jeffrey Snow, Ava Snyder, Jocelyn Weinberg, Nina Yameen.
GRADE 10
High honors: Ella Agocs, Lia Alsup, Caitlin Armao, Lauren Arnold, Karaline Baldini, Olivia Bartholomew, Alexander Bessaoud, Alexander Bishop, Riley Bucco, Owen Campbell, Kaiden Currie, Aidan Davey, Kyla Dolan, Maggie Dorato, Haley Dwight, Yvette Estevez, Jack Fahey, Leah Farris, Victoria Feudo, Cote Gabardi, Reese Gallant, Kate Gerrish, Lia Goodwin, Nicolas Hayes, Isabella Higgins, Yanni Kakouris, Trevor Kamuda, Nikolas Karvelas, Maryellen Lacroix, Dillon Metcalf, Elizabeth Murphy, Adam Newman, Sydney Pichette, Jane Rizzo, Alexander Robertson, Jason Sciacca, Stratton Seymour, Julia Spalding, Thomas Sunkenberg, Owen Tedeschi, Kyle Ventola, Cole Vuylsteke, Zoe Wegrzyn, Diana Williamson, Jacob Zylinski.
Honors: Sienna Borgioli, Gabriella Borrelli, Jessica Brann, Emma Breen, Henry Brien, Seamus Burke, Hailey Cameron, Sabrina Campbell, Bethany Cloutier, Nolan Cole, Audrey Conover, Michelle Daley, Josilyn Dodge, Justin Doucette, Kate Drislane, Abigail Dube, Beckham Elwell, Andrew Felzani, Jonathan Giordano, Nolan Gorski, Macadam Graham, Daniel Harriman, Henry Hartford, Alison Hood, Finn James, Zackary, Jegorow, Dominic Karatzas, Maxwell Keller, Madilyn Kuchar, Bradley Latham, Morgan Lawless, Catherine Lopata, Courtney Lynch, Ethan Merrill, Nicole Mitchell, Evan Napolitano, Jackson Neumann, Hanna Paradis, Noah Parmenter, Grace Pherson, Isaac Rigoli, Matthew Santimore, Cashman Smith, Bridget Stark, Megan Stephens, Liam Sullivan, Domenico Tambe, Anna Tateosian, Alyssa Thompson, Henry Walsh, Benjamin Whitlock.
GRADE 11 High honors: Charlene Basque, Katherine Bennett, Charlotte Bickford, Simon Bissitt, Emily Brankman, Benjamin Brookhart, Tristan Bukow, Mollie Cahalane, Tyler Correnti, Megan Destefano, Seamus Dowling, Chase Dwight, Ella Edic, Clara Endyke, Megan Freiermuth, Lindsey Giampa, David Gil, Sarah Grinnell, Alexander Hill, Jessica Jones, Kara Keene, Nora Landry, Brayden Leclerc, Hannah Linehan, Hannah Longo, Sydney Matthews, Julia Murray, Angelique Ouimet, Olivia Panteledes, Alex Pedersen, Ryan Plisinski, Owen Raftery, Luke Redgate, Zachary Rosario, Phoebe Rubio, Emily Rubio, Sabine Smith, Violette Smith, Ava Spencer, Bailey Stock, William Sutton, Katherine Sutton, Annabelle Sylvanowicz, Laura Thibeau, Emily Wessant, Zackery Whalen, Camron Wirwicz, Madison Young.
Honors: Gabrielle Accardi, Jocelynn Alcantara, Charley Aldrich, Sofia Athanasopoulos, Michael Bochman, Gabrielle Cloutier, Megan Codair, Jillian Colbert, Che Condon, Jessica Cooney, Julia Daley, Nicholas Daly, James Davis, Isabella Digennaro, Jane Dunn, Caleb Durocher, Zachary Eckholt, Mia Emmi, Henry Endyke, Gwenyth Faino, David Farris, Elias Garcia, Reagan Goldstein, Summer Goodwin, Garrett Grafton, Parker Greason, Meghan Hamel, Riley Hamel, Ethan Hunt, Brian Inger, Dignan Jaslowich, Elizabeth Kershaw, Jenna Krisiak, Brandon Lee, Emma Lopata, Kylie Mackinnon, Spencer Magan, Kate Magdalenski, Justin Majka, Maxwell Markuns, Lana Mickelson, Thomas Mikson, Justin Morani, Michael Murphy, Olivia Nardone, Lauren Nightingale, Anthony Noll, Isabella Panteledes, Cadynce Pesce, Noel Prouty, William Roberts, Elizabeth Rossi, Michael Sarro, Oliver Schutz,Ryan Shears, Jillian Sheehy, Jack Simmons, Abigail Stearns, Benjamin Stedman, Ava Surette, Aidan Tierney, Christopher Tineo, Maddelyn Trainor, James Valeri, Brianna Whyman, Bryce Winter, Sarah Yates, Caitlin York, Nicole Zahornasky.
GRADE 12High honors: Alex Accardi, Margaret Arnette, Nathan Blanchard, Isabella Brancato, Jillian Buckley, Cora Burns, Abigail Cain, Elliot Chidsey, Emma Chute, Livia Cole, Paige Deboyes, Kinneal Dickens, Mariano Fontana, Timothy Friend, Emma Gannon, Kyliegh Gonet, Emily Gould, Lydia Gugliuzza, Julia Hamilton, Sophia Heusser, Julia Johnson, Emily Kawiecki, Evelyn Kelley, Kate Kelly, Amanda Leinas, Angela Licata, Anna Milne, Emma Neumann, Seamus O’Keefe, Helen Olson, Jill Patel, Albert Petry, Max Petry, Luc Pichette, Alexander Pinkham, Mitchell Powers, Olivia Reagan, Jonathan Rhodes, Elizabeth Riley, Macey Rodrigues-Cowl, Nathan Rubio, William Ruchala, Mia Sharpe, Anthony Sofia, Katelyn Sudbay, Ava Vecchi, Emma Walsh, Cera Whitney, Matthew Zylinski.
Honors: Lorenzo Aiello, Zayna Ateyat, Sydney Babb, Aidan Badger, Sarah Bean, Quinn Beland, Troy Bockman, Alyssa Bogucki, Alyssa Borrelli, Matthew Boucher, Jenna Boutin, Hailey Brown, Silas Bucco, Vance Carpenter, Rachel Cenci, Arielle Cleveland, Olivia Colby, Colin Costa, Mackenzie Currie, Megan Daniels, Tyler Degnan, Jillian Depaolo, Luke Dickson, Alison Drummond, Emily Dube, Sean Dube, Adam Enright, Emma Fandel, Caitlin Gagnon, Jordan Gallant, Soren Glaser, Charles Greenberg, Giovanni Iacobucci, Liberty Jackson, Alena Jalbert, Colby Jaslowich, Jacey Jennings, Camden Jones, Richard Labritz, Charlotte Latham, Joseph Lynch, Greta Maurer, Veronica McDonough, Eliza McGuirk,Virginia Miller, Tyler Mitchell, Jay Patel, Casey Pedersen, Michael Perlitch, Megan Reading, Jessica Romano, Sarah Sargent, Kyle Simms, Christos Stamateas, Dexter Stark, Parker Stearns, Layla Sullivan, Andrew Sullivan, Ryan Tedeschi, Cooper Thronson, Nicole Tocci, Anita Ulfelder, Faith Wallace, Cole Wallace, Alana Ward, Megan White, Nicolas Williamson, Connor Wong.
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