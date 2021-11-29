WEST NEWBURY — The following is the Pentucket Regional Middle School honor roll for the first quarter.
GRADE 7
High honors: Logan Artus, Cecilia Baer, William Cacciapuoti, Thomas Carrozo, Holden Choma, Harry Crowley, Aidan Dorato, Katharine Dubow, Jaidalee Falcon, Elise Fenn-Smith, Michaela Gabardi, Haylie Gagnon, Amelia Gallant, Harrison Gesing, William Goff, Isabella Hernandez, Alexandra Hughey, Nicholas Hunter, Lily Kesner, Samuel Linger, Senan Lucey, Garrett Macneil, Colby Majka, Abigail McIntyre, Fiona Moore, Colyn O’Brien, Emma Parenteau, Lukas Piracini, Gregory Plisinski, Conor Price, Thomas Rich, Valerie Ridgley, Payton Schnepel, Grayson Shikes, Henry Smith, Lyla Travers, Alexandra Trotta, William Wallace, Jenna Whitaker, Susan Wisniewski, Henry Zgrodnik.
Honors:
Sophia Basque, Emma Beard, Jayda Bolden, Emma Burkinshaw, Holly Casagrande, Owen Case, Ethan Caulfield, Josephine Ciccone, Wesley Clark, Jack Curry, Genevieve D’Angelo, Abby Daniels, Julie DeSouza, Alethea Debourke, Anthony Demers, Rhyas Dewar, Luke Duchemin, Jordan Edwards, Henry Elias-Upham, Samuel Escobar, Aiden Felzani, Owen Ferrant, Connor Fitzgerald, Ava Forino, Penelope Friend, Finn Grant, Chase Hallahan, Luke Hartley, Jacob Haynes, Maddox Heller, Brody Hines, Harper Hosman, Vincent Hurd, Owen Johnson, Aiden Johnson, Cameron Judd, Astrid Laidlaw, Cooper Lecolst, Yanira Lopez, Ava Lucius, Jack Lyons, Nora Mahoney, Joshua Manseau, Louis Martiniello, Isabella Martins, Caitlin McCoy, Tobias McCoy, Jason Murphy, Ava Murray, Jameson Murray, Christian Perry, Brooke Pipan, Aidan Reade, Olivia Salkovitz, Jason Santapaola, William Snyder, William Stacy, Tyler Stone, Alexis Thompson, Akshay Trivedi, Tyler Truong, Elijah Vendshus, Devyn Walsh, Rowan Weinberg, Quinn Wellen, Terra Wiksten, Ella Williamson, Cooper Zaneski.
GRADE 8
High honors: Talia Armata, Sofia Bellacqua, Addison Bly, Kaitlin Borci, Ty Borgioli, Sydney Caddigan, Owen Cantone, Lucia Cavallini, Cameron Chisholm, Sophia Clemente, Maxwell Cloutier, Lucy Collins, Brianna Connelly, Talia Copelas, Danielle Costello, Amelia Crowe, Chloe Dancewicz, Emily Day, Meilani Delgado, Morgan Dewey, Evelyn Dunn, Alexandra Gagnon, Henry Gagnon, Gabriella Gregorio, Madelyn Grimes, Ryan King, Reece King, Jason Leary,Maxwell Lightfoot, Gabriella Macleod, Owen McDonald, Jackson Miller, Tessa Neumann, Eoghan O’Neil, Kathryn Paige, Dhruv Patel, Julien Powers, Emin Sargut, Brighton Seymour, Joana Shule, Nathaniel Skalabran, Rachel Smith, Grace Sudbay, Summer Welper, Jeffrey Wilson, Katherine Wisniewski, Lucy Zgrodnik.
Honors: Owen Aalto, Evan Accardi, Thomas Arsenault, AnnaRose Bissett, Alexandra Bleichfeld, Julia Bleichfeld, Julia Bode, Regan Breen, Katherine Carretero, Nicholas Carrion, Ryan Caulfield, Madison Cayer, Theodore Cloutier, Matthew Coco, Macallan Cole, Katie Craig, Anthony Delacono, Connor Flynn, Morgan Gallant, Jacob Giordano, Gwen Goodwin, Liam Hammond, Zach Hannula, Damon Holbrook, MacKenzie Hughey, Juliana Kane, Luca Kennedy, Cassidy Leighton, Vincent Lopez, Samantha Meattey, Sarah Meisner, Noah Meyer, Kylie Milliken, Benjamin Misner, Angelina Moroz, Shea Mutti, Aiden Napolitano, Sofie Och, Jestina Owen, Jayden Pabst, Mason Pesce, Benjamin Pierce, Sebastian Raine, Cassidy Roche, Paige Rosario, Zuleikha Sayni, Nicholas Souliotis, Olivia Stacy, William Torrisi, Katelyn VanDuyne, Greyson Vance, Lucas Vanikiotis, Quinn Vuylsteke, Evangeline Zappala.
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