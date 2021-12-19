BYFIELD — Triton Regional High School announces its first-quarter honor roll.
GRADE 12
High honors: Julia Beauvais, Mia Berardino, Justin Bishop, Noah Bissell, Emily Brimicombe, Evelyn Buxton, Lucian Densmore, Nicholas Dupuis, Makala Erickson, Nathan Ewell, Zachary Godfrey, Paige Leavitt, Kenneth Madill, Christian O'Connell, Ashley Silva, Savannah Soule, Arthur Stanley, Kathryn Trojan, Ella Visconti, Madelyn Whitlock.
Honors: John Anastasio, Olivia Bateman, Jacob Beauparlant, Kyle Bouley, Jameson Caron, Jacob Cole, Cole Daniels, John DiTullio, Raegan Faloon, Morgan Hall, Maya Hayes, Maeve Heffernan, Madison Hillick, Madison Jacques, Fawzi Jouraij, Garrett Lee, Alexandra Lennon, Eliot Lent, Jared Leonard, Matthew Lyon, Dylan Marshall, Christopher McIsaac, Tegan Mead, Melika Mohit, Alyssa Mullen, Madison Nguyen, Samuel Nicholson, Jeremy Novakouski, Olivia Picanso, Gillian Pike, Elizabeth Protopapas, Sean Quinn, Alexandra Regnier, Zander Rolfe, Gianna Salvati, Luca Sanderson, Isabella Savino, John Sayles, William Sayles, Sophia Siy, William Smith, Helena Strauch, Zoe Sylvanowicz, Courtney Tardiff, Ella Thompson, Sophia Walsh, Dylan Watson, Madalyn Webb, Dylan Wilkinson.
Merit list: Nicholas Agrella, Louis Bohlen, Marena Crivello, Angelina Deluca, Belinda Esteban, Margaret Farrell, Ellie Gay-Killeen, Kendall Hernandez, Emily Jacobs, Molly Kimball, Janelle Lanphear, Samuel Lind, Quintin McHale, Dylan Merrill, Joshua Monroe, Cameron Murray, Joshua Nigro, Aidan Pasek, Kyle Pearson, An Phan, Evan Piscitelli, Benjamin Reily, Taylor Shorey, Brian Story, Trevian Vo, Sage Woodward.
GRADE 11
High honors: Riley Bell, Andrea Boyle, Peyton Gibbs, Nicolas Hubbard-Brucher, Natalie Indingaro, Sophia Latham, Delaney Lucia, Annamaria Scuderi, Natalie Ward.
Honors: Caleb Beausoleil, Lyla Benesh, Parker Burns, Emma Campbell, Dominic Cardillo, Marco Carrillo, Kiara Cataldo, Brenna Coates, Chloe Connors, Maya Costonis, Carmella Cotter, Ayden Deeb, Nicholas Doucot, John Emerson, Richard Gardella, Caroline Gay-Killeen, Henry Golbitz, Reagan Golbitz, Sidney Golbitz, Reghan Haley, Taylor Hamilton, Paige Hathaway, Connor Houlihan, Mackenzie Howland, Paulan Huang, Cole Jacobsen, Neila Jones, Andrew Kallama, Jordan Lavoie, Riley Mathieson, Braeden McDonald, Sullivan McLellan, Samuel Mollineaux, Alexander Monteiro, Emma Morland, Molly Murphy, Ugo Nascimento, Isabella Oldoni, Benjamin Rasmussen, Damen Record, Anna Robertson, Jason Romaides, Robin Sanger, Ethan Tate, Molly Thornton, Erin Wallwork, Colin Webber, Brianna Welch, Griffin White, Ashton Wonson.
Merit list: Aleyo Amasa Titus, Breanna Bowzer, Maya Cole, Jack Dixon, Nathan Eaton, Quinn Fidler, Jacob France, Caitlin Frary, Anika Geyer, Sara Hanson, Kayla Harrington, Haleigh Harris, Jack Hatheway, Rachel Head, Parker Hertigan, Timothy Hussey, Evelyn Jimenez, Emilia Joyce, Samantha Kelly, Aidan Kennedy, Jesse-James Lind, Lily Lotarski, Bella Martin, Nathan Miller, Ava Milo, Julia Price, Allison Pugh, Margaret Reilly, Wesley Rollins, Kayla Romaides, Matthew Sauris, Ella Sharpe, Morgan Shorey, Callan Wardwell.
GRADE 10
High honors: Douglas Aylward, Arianna Basilem, Isabella Basile, Elise Blanchet, Tessa Darke, Andrew Doherty, Madeline Doring, Sarah Dos Reis, Elizabeth Dynok, Leena Haddadi, Sophia Lesinski, Carolyn Lucy, Duncan MacDonald, Lauren Manning, Benjamin Norton, Brinda Patel, John Prendergast, Gabrielle Siy, Talia Strauch, Jessica Sullivan, Ryan Walsh, Jude Yeo, Kaden Yescalis.
Honors: Brady Alantzas, Noah Alcaraz, Grace Aponas, Nola Bowes, Ella Cadieux, Sadie Clifford, Emma Coco, Savannah Colbert, Reaghan DeLisi, Anna DiTullio, John Dwyer, David Foley, Gabriella Galarza, Jack Harding, Connor Hart, Grayson Hillemeyer, Aaron Hopkinson, Faye Hughes, Mallory Johnson, Taryn Lebreck, Kendall Liebert, Zachary Lyon, Bryce Martis, Alexandra McManus, Briana O'Flaherty, Cole Piaseczynski, Buddy Porelle, Molly Porter-Crean, Katharine Price, Aiden Quinn, Ixchel Ramirez, Anna Romano, Giavanna Sico, Charlotte Snow, Ryan Snow, Alanna Sparks, Kyla Story, Nora Tang, Carl Tirone, John Trojan, Noah Tudal, Edward Zambernardi.
Merit list: Samuel Abt, Benjamin Aham, Joseph Coady, Skylar Colburn, Dean Gioia, Lia Hatheway, Olivia Karvielis, Eloise Kirkpatrick, Jack Lindholm, Elizabeth Northup, Jean Michael Ramos, Brianna Russo, Logan Smith, Ricky Stanley, Anna Webb, Genevieve Young.
GRADE 9
High honors: Alexa Bonasera, Henry Dean, Alyssa Ewell, Liam Friis, Taryn Irvin, Tihan Khan, Vincent Magee, Nathaniel Montanez, Isabella Morgese, Zeno Odiase, Cooper Orpin, Maria Powis, Andrew Robinson, Owen Silva, Skye Timothy, Isabelle Turner, Brian Wallwork.
Honors: Amir Alami, Nicolas Bonasera, Ava Burl, Mackenzie Chaisson, Sophia Chapman, Rowan Cole, Emilee Cooper, Justin Dao, Jonathan Doherty, William Donnell, Maggie Fitzgerald, Kailyn Flynn, Jillian Giusto, Madison Hamlin, Amelia Hanson, Ava Herrera, William Hight, Jason Holscher, Aileen Huang, Ainslee Hurley, Samuel Imlach, Madison January, Ava Kiricoples, Ava Latham, Bradyn Lopes, Jack Lyman, Aiden Moriarty, Ava Mullen, Elodie Muller, Gennes Packer, Emma Penniman, Olivia Polan, Abigail Rainsford, Jonah Remignanti, Jovanni Rodriguez, Joshua Sauris, Nicholas Serino, Alexis Smith, Allison Snow, Corrina Storrs, Peyton Watkins, Margaret Welch, Adam White, Evan Wilson, Kai Wilson, Laura Zahornasky, Wilson Zou.
Merit list: Corbin Allen, Tyler Averill, Lilith Barbour, Tyler Brosch, Rachel Brown, Brian Clark, Mason Colby, Andrew D'Orazio, Layla Dias, Braiden Eastman, Joshua Hersey Jr., James Holmes, Ashley Jones, Emmerson Marengi, Jacob Mies, Joseph Niska, Alexis Novakouski, Alexander Pasquini, Cooper Robinson, Connor Rumph, Cole Sanders, Alexander Sauris, Elizabeth Stevens, Lucas Sullivan, Milani Vo, Beckham Zizza.
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