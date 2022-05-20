BYFIELD — Triton Regional High School announces its third-quarter honor roll.
GRADE 12
High honor roll: Emily Brimicombe, Evelyn Buxton, Jacob Cole, Lucian Densmore, Makala Erickson, Nathan Ewell, Zachary Godfrey, Paige Leavitt, Eliot Lent, Alyssa Mullen, John Sayles, Ashley Silva, Sophia Siy, Savannah Soule, Kathryn Trojan, Ella Visconti.
Honor roll: Nicholas Agrella, John Anastasio, Olivia Bateman, Jacob Beauparlant, Mia Berardino, Justin Bishop, Noah Bissell, Kyle Bouley, Jameson Caron, Cole Daniels, AngeLina DeLuca, Nicholas Dupuis, Raegan Faloon, Morgan Hall, Maeve Heffernan, Madison Jacques, Fawzi Jouraij, Molly Kimball, Matthew Lyon, Christopher McIsaac, Samuel Nicholson, Joshua Nigro, Jeremy Novakouski, Christian O'Connell, Aidan Pasek, Elizabeth Protopapas, Alexandra Regnier, Gianna Salvati, Luca Sanderson, Isabella Savino, William Sayles, Taylor Shorey, William Smith, Zoe Sylvanowicz, Courtney Tardiff, Sophia Walsh, Riley Watkins, Madalyn Webb, Dylan Wilkinson.
Merit list: Kailey Abbott-Bishop, Julia Beauvais, Louis Bohlen, Nicole Boyington, Owen Brosch, Marena Crivello, Margaret Farrell, Ellie Gay-Killeen, Sean Gundrum, Maya Hayes, Emelia Hight, Reece Hillemeyer, Madison Hillick, Emily Jacobs, Garrett Lee, Jared Leonard, Samuel Lind, Kyler MacDonald, Kenneth Madill, Dylan Marshall, Tegan Mead, Madison Nguyen, Zander Rolfe, Josephine Schofield, Arthur Stanley, Helena Strauch, Trevian Vo, Dylan Watson, Korrin Wein.
GRADE 11
High honor roll: Riley Bell, Lyla Benesh, Andrea Boyle, Brenna Coates, Peyton Gibbs, Mackenzie Howland, Nicolas Hubbard-Brucher, Natalie Indingaro, Andrew Kallama, Sophia Latham, Delaney Lucia, Isabella Oldoni, Annamaria Scuderi.
Honor roll: Aleyo Amasa Titus, Janet Amasa Titus, Paige Andrews, Caleb Beausoleil, Breanna Bowzer, Parker Burns, Emma Campbell, Dominic Cardillo, Kiara Cataldo, Chloe Connors, Maya Costonis, Carmella Cotter, Jack Dixon, John Emerson, Quinn Fidler, Jacob France, Caitlin Frary, Richard Gardella, Reagan Golbitz, Sidney Golbitz, Reghan Haley, Taylor Hamilton, Kayla Harrington, Haleigh Harris, Connor Houlihan, Cole Jacobsen, Evelyn Jimenez, Devyn Karpenko, Aidan Kennedy, Jordan Lavoie, Lily Lotarski, Norah Lyons, Riley Mathieson, Braeden McDonald, Shea McLaughlin, Ava Milo, Alexander Monteiro, Emma Morland, Taylor Morris, Molly Murphy, Ugo Nascimento, Bailey O'Neil, Marissa Palmerino, Allison Pugh, Damen Record, Anna Robertson, Joshua Rodriguez, Jason Romaides, Kayla Romaides, Robin Sanger, Matthew Sauris, Ella Sharpe, Ethan Tate, Erin Wallwork, Callan Wardwell, Colin Webber, Brianna Welch, Griffin White, Ashton Wonson.
Merit list: Cooper Campbell, Maya Cole, Courtney Comeau, Griffin Dupuis, Nathan Eaton, Tyler Egan, Anika Geyer, Sara Hanson, Paige Hathaway, Rachel Head, Parker Hertigan, Griffin Houlihan, Paulan Huang, Timothy Hussey, Neila Jones, Samantha Kelly, Olivia Kiricoples, Jakob Lennon, Bella Martin, Sullivan McLellan, Julia Price, David Pugh, Isabella Rosenau, Sofia Savino, Morgan Shorey, Maya Sullivan, Molly Thornton, Jordan Treseler.
GRADE 10
High honor roll: Noah Alcaraz, Grace Aponas, Douglas Aylward, Arianna Basile, Isabella Basile, Elise Blanchet, Savannah Colbert, Andrew Doherty, Madeline Doring, Elizabeth Dynok, Sophia Lesinski, Kendall Liebert, Carolyn Lucy, Duncan MacDonald, Bryce Martis, Alexandra McManus, Elizabeth Northup, Benjamin Norton, Brinda Patel, Talia Strauch, Nora Tang, Ryan Walsh.
Honor roll: Brady Alantzas, Nola Bowes, Ella Cadieux, Hailee Calix, Emma Coco, Skylar Colburn, Reaghan DeLisi, Anna DiTullio, Sarah Dos Reis, David Foley, Dean Gioia, Leena Haddadi, Connor Hart, Lia Hatheway, Grayson Hillemeyer, Faye Hughes, Mallory Johnson, Eloise Kirkpatrick, Zachary Lyon, Lauren Manning, Briana O'Flaherty, Cole Piaseczynski, Buddy Porelle, John Prendergast, Katharine Price, Jean Michael Ramos, Kyle Regnier, Anna Romano, Mason Scolamiero, Gabrielle Siy, Charlotte Snow, Kyla Story, Jessica Sullivan, John Trojan.
Merit list: Samuel Abt, Sadie Clifford, Jack Harding, Jack Lindholm, William Londergan, Hudson Murphy, Aiden Quinn, Reese Renda, Brianna Russo, Giavanna Sico, Alanna Sparks, Noah Tudal, Anna Webb, Edward Zambernardi.
GRADE 9
High honor roll: Alexa Bonasera, Nicolas Bonasera, Henry Dean, Jonathan Doherty, Alyssa Ewell, Aileen Huang, Taryn Irvin, Tihan Khan, Nathaniel Montanez, Isabella Morgese, Ava Mullen, Zeno Odiase, Maria Powis, Andrew Robinson, Jovanni Rodriguez, Owen Silva, Allison Snow, Corrina Storrs, Skye Timothy, Brian Wallwork.
Honor roll: Andrew Balkus, Elizabeth Bell, Ava Burl, Jared Coady, Layla Dias, Braiden Eastman, Kailyn Flynn, Ailee Fong, Liam Friis, Jillian Giusto, Madison Hamlin, Amelia Hanson, Jason Holscher, Samuel Imlach, Ashley Jones, Ava Kiricoples, Ava Latham, Bradyn Lopes, Jack Lyman, Vincent Magee, Jackson McHale, Elodie Muller, Anthony Navaroli, Alexis Novakouski, Cooper Orpin, Gennes Packer, Emma Penniman, Olivia Polan, Abigail Rainsford, Jonah Remignanti, Alexander Sauris, Joshua Sauris, Lucas Sullivan, Isabelle Turner, Adam White, Kai Wilson, Wilson Zou.
Merit list: Tyler Averill, Rowan Cole, Emilee Cooper, Tiana Grant, Joshua Hersey Jr., Madison January, Emmerson Marengi, Aiden Moriarty, Cole Sanders, Brandon Somaiy, Elizabeth Stevens, Abigail Sullivan, Peyton Watkins, Evan Wilson, Laura Zahornasky, Beckham Zizza.
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