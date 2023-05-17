BYFIELD — Triton Regional High School announces its third-quarter honor roll.
GRADE 12
High honor roll: Andrea Boyle, Parker Burns, Brenna Coates, Chloe Connors, Caitlin Frary, Peyton Gibbs, Sidney Golbitz, Natalie Indingaro, Samantha Kelly, Sophia Latham, Jordan Lavoie, Delaney Lucia, Braeden McDonald, Sullivan McLellan, Emma Morland, Ugo Nascimento.
Honor roll: Caleb Beausoleil, Riley Bell, Cooper Campbell, Maya Cole, Courtney Comeau, Maya Costonis, Jack Dixon, Griffin Dupuis, Tyler Egan, John Emerson, Richard Gardella, Reagan Golbitz, Reghan Haley, Taylor Hamilton, Sara Hanson, Haleigh Harris, Rachel Head, Parker Hertigan, Connor Houlihan, Griffin Houlihan, Mackenzie Howland, Nicolas Hubbard-Brucher, Timothy Hussey, Cole Jacobsen, Evelyn Jimenez, Andrew Kallama, Devyn Karpenko, Morganne Maramaldi, Bella Martin, Nathan Miller, Madison Murray, Brooke Nangle, Isabella Oldoni, David Pugh, Benjamin Rasmussen, Damen Record, Margaret Reilly, Julian Rigol, Wesley Rollins, Jason Romaides, Robin Sanger, Matthew Sauris, Annamaria Scuderi, Ella Sharpe, Morgan Shorey, Riley Solano, Maya Sullivan, Erin Wallwork, Callan Wardwell, Maeve White, Ashton Wonson.
Merit list: Paige Andrews, Breanna Bowzer, Emma Campbell, Trinity Cole, Carmella Cotter, Quinn Fidler, Elaina Field, Kayla Harrington, Paulan Huang, Olivia Kiricoples, Emma LeBlanc, Jakob Lennon, Ashton Mace, Devin McLellan, Samuel Mollineaux, Kaitlyn Nguyen, Bryan Nichols, Anna Robertson, Jessica Rocha, Lillian Scire, Ethan Tate, Natalie Ward, Brianna Welch, Griffin White, Reilly White.
GRADE 11
High honor roll: Arianna Basile, Elise Blanchet, Madeline Doring, Carolyn Lucy, Duncan MacDonald, Bryce Martis, Benjamin Norton, Brinda Patel, Parker Spencer, Jessica Sullivan.
Honor roll: Brady Alantzas, Noah Alcaraz, Grace Aponas, Douglas Aylward, Isabella Basile, Ayva Bezanson, Nola Bowes, Sadie Clifford, Emma Coco, Andrew Doherty, Sarah Dos Reis, Elizabeth Dynok, Leena Haddadi, Connor Hart, Lia Hatheway, Grayson Hillemeyer, Faye Hughes, Kiara Kenney, Eloise Kirkpatrick, Samantha Lattime, Sophia Lesinski, Jack Lindholm, Zachary Lyon, Lauren Manning, Alexandra McManus, Elizabeth Northup, Cole Piaseczynski, John Prendergast, Aiden Quinn, Kyle Regnier, Anna Romano, Brianna Russo, Benjamin Shanley, Charlotte Snow, Kyla Story, Talia Strauch, Thiago Tameirao, Nora Tang, John Trojan, Noah Tudal, Ryan Walsh.
Merit list: Savannah Colbert, Skylar Colburn, Reaghan DeLisi, Anna DiTullio, Gabriella Grant, Jack Harding, Grace Jezowski, Kendall Liebert, Ryan Nolan, Buddy Porelle, Katharine Price, Raelynn Sewall, Alanna Sparks, Anna Webb.
GRADE 10
High honor roll: Alexa Bonasera, Nicolas Bonasera, Henry Dean, Kailyn Flynn, Liam Friis, Amelia Hanson, Taryn Irvin, Tihan Khan, Vincent Magee, Nathaniel Montanez, Meredith Morneau, Jovanni Rodriguez, Owen Silva, Skye Timothy, Brian Wallwork, Laura Zahornasky.
Honor roll: Ava Burl, Aidan Coates, Emilee Cooper, Layla Dias, Jonathan Doherty, Alyssa Ewell, Ailee Fong, Jillian Giusto, William Hight, Jason Holscher, Aileen Huang, Samuel Imlach, Ava Kiricoples, Ava Latham, Bradyn Lopes, Jack Lyman, Jackson McHale, Isabella Morgese, Aiden Moriarty, Elodie Muller, Alexis Novakouski, Zeno Odiase, Meriam Orobi, Cooper Orpin, Emma Penniman, Olivia Polan, Maria Powis, Abigail Rainsford, Jonah Remignanti, Connor Rumph, Cole Sanders, Alexander Sauris, Joshua Sauris, Corrina Storrs, Abigail Sullivan, Lucas Sullivan, Isabelle Turner, Peyton Watkins, Margaret Welch, Adam White.
Merit list: Andrew Balkus, Tyler Brosch, Mackenzie Chaisson, Tiana Grant, Ashley Jones, Matthew Mollica, Ava Mullen, Lilah Nason, Gennes Packer, Nicholas Serino, Brandon Somaiy, Evan Wilson, Kai Wilson, Lindsey Woodberry.
GRADE 9
High honor roll: Ciara Abruzzio, Julia Blanchet, Mia Dupuis, Sarah Ewell, Paxton Laky, Cameron McDonald, Danika Prendergast, Hugh Rice, Anthony Robertson,Heidi Sanger, Kayla Sousa, Adia Tang, River Wynne.
Honor roll: Andrew Applegate, Oscar Banos Gonzalez, Cassidy Beebe, Joshua Berger, Alex Burns, Benjamin Cadieux, Isabella Carmody, Aidan Cashman, Sydney Champagne, Michael Coco, Liam Cummings, Richard Erickson, Donovan Estella, Joseph Grimaldi, Ainsley Hanlon, Parker Harriott, Hugo Huang, Maeve Hughes, Aubrey Jodz, Ava Johnson, Colleen Johnson, Daniel Jones, Alexa Lawrence, Caden Lucia, Braylon Lupa, Erik Lyon, Desiray Martinez, Wyatt McCormick, Samantha McDermott, Riley McDonald, Isaac Navarro, Kelsey Nichols, Lowell Parra, Harrison Pike, Delaney Quinn, Molly Reilly, Nathan Rettkowski, Leah Smullin, Adeline Stapleton, Riley Tudal, Joanna Varsamis, Alex Warcewicz, Ian Warcewicz, Natalie Weiss.
Merit list: Devyn Alantzas, Timothy Clark, Lily D’Andrea, Peighton Hertigan, Arely Esmeralda Jimenez-Mirandam, Autumn Lavalley, Tiara LaValley, Elinor Leahy, Joelyanna Middleton, Gregory Muse Jr., Audrina Owens, Austin Palladino, Hudson Pierce, Chloe Price, Taylor Richard, James Roketenetz, Jasmine Rulli, Nico Salvatore, Angela Simmons.
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