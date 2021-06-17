BATTING
Minimum 20 at bats
Name School H AB Avg.
Olivia DeLong Amesbury 30 41 .732
Ella Bezanson Amesbury 28 42 .667
Nuala Arsenault Amesbury 15 24 .625
Kyla Story Triton 26 45 .578
Izzy Levasseur Amesbury 21 38 .553
Grace Habib Newburyport 23 44 .523
Ella Delisle Amesbury 19 38 .500
Allison Mansfield Georgetown 17 34 .500
Madeleine Mogavero Georgetown 18 36 .500
Emily Meleedy Newburyport 18 37 .486
Sarah Sargent Pentucket 22 46 .478
Bailey Stock Pentucket 14 30 .467
Haleigh Harris Triton 17 39 .436
Alana Delisle Amesbury 13 30 .433
Natalie Indingaro Triton 16 37 .432
Emma Keefe Newburyport 15 36 .417
Olivia Levasseur Amesbury 17 41 .415
Nieve Morrissey Newburyport 18 44 .409
Zoey Halman Georgetown 13 32 .406
Cali Caponigro Newburyport 16 40 .400
Megan Codair Pentucket 10 25 .400
RUNS
Name School R
Ella Bezanson Amesbury 33
Olivia DeLong Amesbury 27
Ella Delisle Amesbury 23
Nieve Morrissey Newburyport 21
Kyla Story Triton 20
Emily Meleedy Newburyport 19
Charlotte Latham Pentucket 18
Madeleine Mogavero Georgetown 17
Emma Keefe Newburyport 16
Meg Hamel Pentucket 16
Isabelle Reiniger Triton 16
Izzy Levasseur Amesbury 15
Allison Mansfield Georgetown 15
Isabella Oldoni Triton 15
RBI
Name School RBI
Olivia DeLong Amesbury 36
Sarah Sargent Pentucket 24
Emily Meleedy Newburyport 21
Kyla Story Triton 20
Olivia Levasseur Amesbury 18
Ella Delisle Amesbury 17
Mallory Johnson Triton 17
Ella Bezanson Amesbury 16
Grace Habib Newburyport 15
Natalie Indingaro Triton 15
Meg Hamel Pentucket 14
Haleigh Harris Triton 14
Grace Romine Triton 14
HOME RUNS
Name School HR
Emily Meleedy Newburyport 5
Olivia DeLong Amesbury 4
Sarah Sargent Pentucket 4
Ella Bezanson Amesbury 3
Haleigh Harris Triton 3
Madeleine Mogavero Georgetown 2
Meg Hamel Pentucket 2
Mallory Johnson Triton 2
PITCHING
Minimum 15 innings pitched
Name School IP ER ERA
Olivia DeLong Amesbury 31 0 0.00
Alana Delisle Amesbury 34 3 0.62
Emily Meleedy Newburyport 78 26 2.33
Madeleine Mogavero Georgetown 58 30 3.62
Grace Romine Triton 23.1 16 4.80
STRIKEOUTS
Name School K
Emily Meleedy Newburyport 87
Olivia DeLong Amesbury 76
Charlotte Latham Pentucket 74
Alana Delisle Amesbury 71
Madeleine Mogavero Georgetown 60
Mallory Johnson Triton 31
Grace Romine Triton 17
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