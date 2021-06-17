BATTING

Minimum 20 at bats

Name School H AB Avg.

 

Olivia DeLong Amesbury 30 41 .732

Ella Bezanson Amesbury 28 42 .667

Nuala Arsenault Amesbury 15 24 .625

Kyla Story Triton 26 45 .578

Izzy Levasseur Amesbury 21 38 .553

Grace Habib Newburyport 23 44 .523

Ella Delisle Amesbury 19 38 .500

Allison Mansfield Georgetown 17 34 .500

Madeleine Mogavero Georgetown 18 36 .500

Emily Meleedy Newburyport 18 37 .486

Sarah Sargent Pentucket 22 46 .478

Bailey Stock Pentucket 14 30 .467

Haleigh Harris Triton 17 39 .436

Alana Delisle Amesbury 13 30 .433

Natalie Indingaro Triton 16 37 .432

Emma Keefe Newburyport 15 36 .417

Olivia Levasseur Amesbury 17 41 .415

Nieve Morrissey Newburyport 18 44 .409

Zoey Halman Georgetown 13 32 .406

Cali Caponigro Newburyport 16 40 .400

Megan Codair Pentucket 10 25 .400

 

RUNS

Name School R

Ella Bezanson Amesbury 33

Olivia DeLong Amesbury 27

Ella Delisle Amesbury 23

Nieve Morrissey Newburyport 21

Kyla Story Triton 20

Emily Meleedy Newburyport 19

Charlotte Latham Pentucket 18

Madeleine Mogavero Georgetown 17

Emma Keefe Newburyport 16

Meg Hamel Pentucket 16

Isabelle Reiniger Triton 16

Izzy Levasseur Amesbury 15

Allison Mansfield Georgetown 15

Isabella Oldoni Triton 15

 

RBI

Name School RBI

Olivia DeLong Amesbury 36

Sarah Sargent Pentucket 24

Emily Meleedy Newburyport 21

Kyla Story Triton 20

Olivia Levasseur Amesbury 18

Ella Delisle Amesbury 17

Mallory Johnson Triton 17

Ella Bezanson Amesbury 16

Grace Habib Newburyport 15

Natalie Indingaro Triton 15

Meg Hamel Pentucket 14

Haleigh Harris Triton 14

Grace Romine Triton 14

 

HOME RUNS

Name School HR

Emily Meleedy Newburyport 5

Olivia DeLong Amesbury 4

Sarah Sargent Pentucket 4

Ella Bezanson Amesbury 3

Haleigh Harris Triton 3

Madeleine Mogavero Georgetown 2

Meg Hamel Pentucket 2

Mallory Johnson Triton 2

 

PITCHING

Minimum 15 innings pitched

Name School IP ER ERA

Olivia DeLong Amesbury 31 0 0.00

Alana Delisle Amesbury 34 3 0.62

 

Emily Meleedy Newburyport 78 26 2.33

Madeleine Mogavero Georgetown 58 30 3.62

Grace Romine Triton 23.1 16 4.80

 

 

STRIKEOUTS

Name School K

Emily Meleedy Newburyport 87

Olivia DeLong Amesbury 76

Charlotte Latham Pentucket 74

Alana Delisle Amesbury 71

Madeleine Mogavero Georgetown 60

Mallory Johnson Triton 31

Grace Romine Triton 17

 

Trending Video

Recommended for you